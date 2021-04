ASSE : Sainté va arbitrer la course entre le PSG et le LOSC

Publié par ALEXIS le 17 avril 2021 à 16:40

L’ ASSE lutte pour se maintenir en Ligue 1, alors que le PSG, son adversaire de ce dimanche, est en course pour le titre de champions avec le LOSC. Claude Puel assure qu’il a bien l’intention de jouer un rôle dans la course pour le titre entre les Parisiens et les Lillois.

L' ASSE à Paris pour valider son maintien en Ligue 1

L’ ASSE avait accroché le Paris Saint-Germain (1-1) en janvier dernier à Geoffroy-Guichard, lors du match aller. Ce dimanche (13h), les Stéphanois se déplacent au Parc des Princes lors de la 33e journée de Ligue 1. Claude Puel rêve d’un coup contre le club de la capitale, qui n'a désormais que 4 points de moins que le leader. En effet, Lille OSC a été tenu en échec par le Montpellier HSC (1-1), vendredi. Avant d’affronter Paris, Claude Puel indique que l’AS Saint-Étienne « est bien dans ses baskets, prêts à livrer un match de prestige ». Notons qu'en cas de victoire sur les Rouge et Bleu, les Stéphanois seront assurés du maintien dans le championnat de l’élite, avec la barre de 42 points.

Sainté veut « jouer un rôle d'arbitre pour le titre »

Après le Paris SG, l’ ASSE affrontera le LOSC, à Lille, lors de la 37e journée, le 16 mai. Et l’entraîneur des Verts promet de jouer crânement contre les Dogues comme contre les Parisiens. L’idée de Claude Puel étant de « jouer un rôle d'arbitre dans la course au titre » entre les deux leaders actuels de la L1. Il faut signaler que l'AS Monaco (3e avec 65 points) et l'OL (4e avec 64 points) sont également engagés dans la course pour le titre de champion 2021.