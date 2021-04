Vente de l'ASSE : ça se complique pour Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 11:19

La vente de l'ASSE lancée depuis la semaine dernière est loin d'être un dossier facile. Les deux propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, pourraient se retrouver sans preneur, compte tenu de crise de covid-19 et des mauvais résultats sportifs du club.

Vente de l'ASSE : que de difficultés pour trouver un repreneur ?

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ ASSE sur le marché et espèrent trouver un investisseur crédible, capable de préserver l’identité et les valeurs du club stéphanois. Selon la lecture de Mickael Terrien, économiste du sport, les deux actionnaires majoritaires des Verts auront du mal à vendre leur club dans le contexte actuel peu favorable à l’investissement. L’expert a rappelé d'abord que les deux dirigeants de l’AS Saint-Étienne « n’ont pas trouvé de repreneurs avant, au moment où il était beaucoup plus simple de vendre - autour de 2016 quand la France accueillait l'Euro - et que beaucoup de clubs ont été cédés à d'autres ».

Pour la présente tentative de vente, Mickael Terrien estime qu’ils « vont avoir des difficultés à trouver quelqu'un pour reprendre le club ». « Je pense même que c'est peu probable qu'ils en trouvent un, avec le contexte actuel lié à la Covid-19 et aux droits télé », a annoncé le spécialiste sur France TV, dans des propos relayés par But Football Club.

Vente de l'ASSE, l'échec passé avec Peak 6

Pour mémoire, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient tenté en vain de vendre l' ASSE au groupe américain Peak 6 en mai 2018. Les négociations entre les parties avaient échoué, faute de garanties financières suffisantes de la part des investisseurs venus de Chicago, selon les deux responsables stéphanois.

Sur le plan sportif, les Verts sont 13e de Ligue 1 avec 39 points, à 5 journées de la fin du championnat. Malgré sa défaite contre le PSG, dimanche (3-2), l'équipe de Claude Puel à 8 points d'avance sur le Nîmes Olympique, barragiste. Elle devrait pouvoir assurer son maintien en Ligue 1, car les équipes en dessous, telles que le FC Nantes, le FC Lorient ou encore Bordeaux ne prennent pas de points.