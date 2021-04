PSG Mercato : Barça, un premier accord déjà arraché à Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2021 à 11:50

Lionel Messi va-t-il quitter son club de tous les jours à la fin de la saison ? Annoncés sur les traces de l’attaquant du Barça, le PSG et Manchester City seraient plus que déterminés à lancer l’offensive dans les semaines à venir, ce qui réchauffe l'actualité de l'attaquant argentin.

Lionel Messi vers une prolongation au Barça ?

L’avenir de Lionel Messi sera l’un des gros tubes du mercato estival qui s’annonce. En fin de contrat avec le FC Barcelone, la star argentine n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Une occasion que voudraient saisir le Paris Saint-Germain et Manchester City pour tenter de récupérer le sextuple Ballon d’Or à l’issue de la saison. Cependant, l'affaire est loin d'être pliée pour les Parisiens et les Citizens.

D’après les informations de la Onda Cero, si l’idée d’un départ avait grandement muri dans l’esprit de Léo Messi, la tendance se serait inversée ces dernières semaines. Le buteur Blaugrana penserait de plus en plus à la prolongation de son contrat au Barça où Joan Laporta a repris les commandes.

La troisième station de radiodiffusion généraliste d'Espagne explique en effet que le retour aux affaires de Joan Laporta a tout changé dans les relations entre l’international argentin et la direction des Blaugranas. Très remonté contre Josep Maria Bartomeu pour sa gestion approximative du club culé, le natif de Rosario aurait retrouvé de la confiance dans le projet depuis le départ de ce dernier de la présidence du Barça.

L’arrivée de Laporta à sa place est une des clés de sa fort possible prochaine prolongation avec le FC Barcelone. Une réunion prévue dimanche pourrait totalement relancer l’avenir du compatriote de Sergio Agüero en Catalogne.

Réunion décisive pour l’avenir de Messi ?

Onda Cero révèle que le père de Messi était attendu à Barcelone dimanche, en vue d’une réunion avec la haute direction du Barça. Toujours selon le média espagnol, les deux parties devaient discuter autour des modalités d’une éventuelle prolongation de contrat. Mais dans l’esprit du clan Messi, ce rendez-vous ne serait pas vraiment décisif puisque le joueur de 33 ans voudrait encore s’accorder du temps avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

L’émission El Chiringuito, hier soir, a apporté une précision de taille sur ce dossier. Selon le journaliste José Alvarez : « le père de Leo est à Barcelone depuis plusieurs jours, et il y a eu une approche entre Laporta et Jorge Messi. Cela me fait dire que les propos de Laporta sur le fait que la prolongation avance et que Messi souhaite rester sont en lien avec cette entrevue. »

Le PSG et Manchester City pourraient donc connaître un énorme revers dans ce dossier.