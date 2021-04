Ligue 1 : Un finish à suspense, tous les enjeux du sprint final

Publié par Clément le 19 avril 2021 à 12:05

Il ne reste plus que cinq épisodes à cette passionnante saison 2020/2021 de Ligue 1 Uber Eats. Le suspense est total, tant pour la course au titre que pour celle au podium, à l'Europe, ou encore pour le maintien.

Ligue 1 : 3 points séparent les quatre premiers

Accroché par Montpellier, le LOSC a réalisé la contre-performance du week-end concernant les équipes de tête du championnat français de football. De l’autre côté, le PSG, l'As Monaco et l' OL ont remporté leurs matches. Ainsi, alors qu'il ne reste que quinze points à prendre, trois unités seulement séparent le premier (Lille) du quatrième (Lyon). Déjà passionnante, la situation deviendra excitante à coup sûr puisque deux confrontations directes vont suivre : OL-Lille le week-end prochain, puis Monaco-Lyon le suivant. Ces affiches pourraient bien décider de l'issue de la saison. Bien malin qui pourra déterminer le futur champion de France !

Trois clubs en course pour l'Europe

L'identité des quatre premiers étant déjà connue au vu de leur avance, trois clubs vont s'arracher la 5e place qualificative pour la Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA. Propriété du RC Lens, cette cinquième place reste sous la menace de l' OM, sixième et seulement à un point derrière les Sang et Or qui affronteront à la fois le Paris Saint-Germain, Lille LOSC et l'AS Monaco lors du sprint final.

Le Stade Rennais FC est aussi dans le coup et devra pour cela négocier comme il se doit ses confrontations face au PSG et l'ASM. Montpellier HSC, à six points du RCL, semble trop loin pour combler son retard.

Une intense lutte pour le maintien en Ligue 1

Suspense à tous les étages, donc, et même au niveau des derniers. Seizièmes, les Girondins de Bordeaux ne comptent que 5 points d'avance sur le barragiste et n'ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1. 17e, le FC Lorient ne compte qu'un point sur le barragiste nîmois, alors que le FC Nantes pourrait profiter d'une seule défaite des Crocos pour s'extirper de la 19e place qu'il occupe en ce moment.

En revanche, la mission semble impossible pour Dijon, bon dernier malgré sa victoire face à Nice ce week-end. La rétrogradation du club bourguignon pourrait être entérinée le week-end prochain.