Rayonnant, le Barça s'adjuge le premier trophée de l'ère Koeman (4-0)

Publié par Clément le 18 avril 2021 à 00:15

Dominateur de bout en bout, le Barça de Lionel Messi a étrillé l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi. Il s'agit là du premier trophée du FC Barcelone depuis l'arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur.

Le Barça séduisant, Messi et De Jong étincelants

Comme depuis quelques mois, le FC Barcelone a produit un football attrayant, et si séduisant à regarder. Ouvertures tant improbables que merveilleuses de Messi, déplacements de De Jong... tout a parfaitement fonctionné pour ce Barça-là. Seulement, la décision s'est faite attendre et pour cause : l'Athletic, qui n'avait visiblement qu'un seul objectif, celui de bien défendre, avait fermé la boutique dès le coup d'envoi ; mais les Catalans ont trouvé le trousseau de clés pour l'ouvrir de tous les côtés.

Si le gardien Unai Simon a dans un premier temps mis Griezmann, puis Pedri et enfin Busquets en échec, il s'est incliné sur la reprise à bout portant du Français, sur un centre de l'excellent Frenkie de Jong (1-0, 60'). Passeur, le Néerlandais s'est mué en buteur trois minutes plus tard, ne laissant aucune chance à Simon sur un coup de tête venu couper un magnifique centre de Jordi Alba (2-0, 63'). Un seul nom manquait pour que la fête soit totale, celui de Messi évidemment. Mais grâce à un énième coup de génie, l'Argentin, sur un nouveau service de De Jong, s'est joué de la défense basque pour tromper Unai Simon d'une frappe à ras de terre (3-0, 68'). Enfin, c'est sur une autre séquence de jeu en tout point magnifique que le Barça a parachevé son succès : dans l'intervalle, Griezmann a trouvé Jordi Alba, dont le centre, à l'entrée de la surface, a atterri sur le plat du pied gauche de Lionel Messi, auteur de son second but de la soirée (4-0, 72').

Très beau ce soir et parfois sublime, le Barça étrille un Athletic peu joueur et remporte son premier trophée sous l'ère Koeman. Place désormais à la Liga, où les Catalans n'ont que deux points de retard sur l'Atlético Madrid, le leader.

Les notes du match

Athletic (4,1) : Simon (4) - De Marcos (3), Yeray (4), Martinez (3), Balenziaga (4) - Berenguer (4), Dani Garcia (4), Lopez (5), Muniain (5) - Williams (5), Raul Garcia (4).

FC Barcelone (6,8) : Ter Stegen (5) - Mingueza (6), Piqué (6), Lenglet (6) - Busquets (7) - Dest (5), De Jong (9), Pedri (7), Alba (8) - Messi (9), Griezmann (7).