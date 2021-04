RC Lens : Un grand retour annoncé contre Nîmes !

Publié par Melvin le 22 avril 2021 à 17:55

Actuel 5ème de Ligue 1, le RC Lens est en passe de décrocher une qualification pour la prochaine édition de l' Europa League. Une saison surprenante pour les Sang et Or qui redécouvrent l'élite cette année. Néanmoins, le club artésien est confronté ces dernières semaines à une flambée de cas positif au coronavirus dans son effectif. Affaibli par ses joueurs placé à l'isolement, le promu Lensois n'en conserve pas moins son rythme infernal.

Seko Fofana de retour au RC Lens

Face au relégable Nîmois, le RC Lens devrait compter sur le retour d'un élément essentiel de la formation de Franck Haise. En effet, le club nordiste va enregistrer le retour de Seko Fofana. L'ex-joueur de l'Udinese a repris l'entraînement en début de semaine. Absent depuis deux semaines pour cause de covid-19, le milieu de terrain a manqué à la formation Lensoise. Seko Fofana c'est 25 matchs dans l'élite avec le RC Lens cette saison. Arrivé l'été dernier contre la somme de 10 millions d'euros, le natif de Paris a rapidement justifié l'important montant que la direction lensoise a pu mettre sur lui.

Au moins 7 absents contre Nîmes pour le RC Lens

Si les Sang et Or enregistrent le retour de Seko Fofana, le club présidé par Joseph Oughourlian devra se passer des services de Gael Kakuta. Le joueur infecté par la Covid-19 a été placé à l'isolement. Il s'agit déjà de la septième absence dans le groupe Lensois. En effet, Franck Haise va devoir se passer de Simon Banza et Steven Fortes, suspendus après avoir été exclus à Brest ainsi que Florian Sotoca, Clément Michelin, Zakaria Diallo et Adam Oudjani, qui sont actuellement en phase de reprise. Lens va devoir puiser dans ses ressources pour vaincre Nîmes qui jouera chèrement sa peau.