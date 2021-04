RC Lens Mercato : De jolis coups prévus en Ligue 1 cet été ?

Publié par Ange A. le 08 avril 2021 à 05:30

Surprenant 6e de Ligue 1 Conforama, le RC Lens réalise un retour fracassant dans l’élite. Alors que le club est proche de valider une place européenne, sa direction aurait déjà coché les noms de quelques pépites pour cet été.

Des cibles en Ligue 1 pour le RC Lens cet été

Dauphin du FC Lorient la saison dernière en Ligue 2, le RC Lens réussit son retour en Ligue 1 Conforama. Contrairement au club Morbihan, le Racing Club de Lens est sur le point d’accrocher une place européenne. Les Sang et Or pointent à la 5e place à sept journées de la fin du championnat. En attendant que le club artésien valide son ticket européen, sa direction prospecte déjà pour se renforcer. D’après France Bleu Nord, les dirigeants lensois comptent piocher chez des rivaux pour se renforcer la saison prochaine. Le média local assure en effet que Lens s’intéresse à Farid Boulaya (FC Metz) et à Yvan Neyou (ASSE). L’ailier algérien de Metz compte 5 buts et le même nombre de passes décisives cette saison. Il ne lui restera qu’un an de contrat avec les Grenats au terme de cet exercice.

Les Sang et Or sur une vieille piste de l’OM

Quant à Yvan Neyou, il a rejoint l’AS Saint-Étienne l’été dernier et est encore lié aux Verts jusqu’en 2024. Titulaire de Claude Puel, il a inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison. Sa valeur marchande est à 4,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Outre ces deux pistes, le RC Lens voudrait également enrôler Angelo Fulgini. Le meneur de jeu d’Angers était un temps annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen voulait en faire le successeur de Morgan Sanson parti à Aston Villa cet hiver. Le milieu de 24 ans en est à 8 réalisations et 3 assists cette année avec le SCO. De quoi taper dans l’œil d’autres rivaux comme les Sang et Or. D’après certaines indiscrétions, Angelo Fulgini serait tenté par un transfert à Lens, surtout si le club nordiste venait à se qualifier pour une Coupe d’Europe. Reste plus qu’à savoir si la direction du club artésien trouvera les arguments pour convaincre celle angevine. La valeur du joueur est estimée à 11 millions d’euros selon Transfermarkt.