OM Mercato : Thauvin, Kamara, le plaidoyer de Jorge Sampaoli

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 22:30

Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’avenir de Florian Thauvin et celui de Boubacar Kamara. L’attaquant et le polyvalent milieu sont susceptibles de quitter Marseille cet été.

OM : Le souhait de Jorge Sampaoli pour Thauvin

L’avenir de Florian Thauvin reste à éclaircir avec l’Olympique de Marseille. De retour à l’ OM en 2017, l’ailier de 28 ans voit son bail expirer le 30 juin prochain. Si le joueur semble enclin à poursuivre l’aventure avec le club phocéen, il n’a encore reçu aucune offre satisfaisante de la part de sa direction. Entraîneur de Marseille depuis le début du mois de mars, Jorge Sampaoli s’est de nouveau exprimé sur le sujet. Le technicien argentin pousse une fois de plus pour la prolongation du contrat de son attaquant. « Du point de vue purement sportif, on espère qu’il va continuer dans le projet avec nous. Après, la décision se prendra entre le club et son agent », a déclaré le coach marseillais à la veille du déplacement à Reims ce vendredi.

Même son de cloche pour Kamara

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est également exprimé sur le cas de Boubacar Kamara. Contrairement à Florian Thauvin, il lui reste encore un an de contrat avec l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de l’ OM espère pouvoir compter sur le jeune milieu défensif. Lequel se retrouve déjà courtisé par quelques écuries européennes. « Pour ma part, j’espère conserver Bouba Kamara, qui a un potentiel important pour moi. Mais je n’ai pas le pouvoir total sur ça. Le point de vue du coach est celui d’avoir les meilleurs joueurs possibles à sa disposition, mais il y a aussi le point de vue du club », a indiqué Jorge Sampaoli selon les propos relayés par L’Équipe. Reste plus qu’à savoir si le technicien sera exaucé par la direction de Marseille dans les prochains mois.