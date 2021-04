OM : Révélations de Cabella sur la pression des supporters

Publié par ALEXIS le 23 avril 2021 à 16:10

Rémy Cabella a défendu les couleurs de l’ OM pendant deux saisons consécutives. Il a donc bien connu les supporters, leur folle ambiance au Vélodrome, mais aussi leurs exigences. Parti du club phocéen il y a quatre saisons, le joueur de 31 ans se souvient encore de la forte pression du public marseillais.

OM : Cabella victime de l'atmosphère pesante imposée par les fans ?

Ancien joueur de l’ OM, Rémy Cabella a été marqué par l’indéfectible soutien des supporters du club. Mais le public du club de Frank McCourt mettait aussi une forte pression sur ses propres joueurs au-delà de son attachement à leur équipe. Une pression que l’ex-milieu offensif a subie lors de sa première saison (2015-2016) compliquée sur la Canebière. « C’est comme ça à l'Olympique de Marseille. On était dans une période difficile, certains mélangeaient tout : si on avait perdu, dès que tu mettais une photo ou un tweet, on te répondait de la fermer et d’aller t’entraîner », a-t-il raconté dans L’Équipe.

« Ils (les supporters, ndlr) pensaient quoi ? Que j’étais content ? Bien sûr que je m’entraîne et bien sûr que je ne suis pas content quand on perd », a répondu Rémy Cabella. En effet, ce dernier ne s’est pas laissé abattre par les critiques de ses détracteurs. Il confirme que « ça ne l’a pas arrêté ». Marseille avait fini 13e de Ligue 1 cette saison-là.

81 matchs sous le maillot marseillais

Rémy Cabella a porté les couleurs de l’ OM précisément entre le 19 août 2015 et le 31 août 2017. Il a totalisé 81 matchs toutes compétitions confondues avec les Olympiens, pour 13 buts et 8 passes décisives. Depuis juillet 2019, le natif d'Ajaccio évolue au FC Krasnodar en Russie, après deux saisons passées à l’ASSE.