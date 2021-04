RC Lens : Ce que dit Franck Haise avant le match contre Nîmes !

Publié par Melvin le 23 avril 2021 à 17:10

Actuel 5éme de Ligue 1, Le RC Lens commence à rêver d'un destin européen. Néanmoins, l'épidémie de Covid-19 menace les ambitions du promu Lensois. En conférence de presse, l'entraîneur Franck Haise est revenu sur la situation sanitaire et a fixé le cap pour l'équipe présidée par Joseph Oughourlian.

RC Lens : Franck Haise revient sur l'épisode Covid

Sujet brulant de cette conférence de presse, la situation sanitaire qui bouleverse la préparation du RCL à son prochain match. L' entraîneur des Sang et Or est revenu sur ce sujet en disant : "Cela fait trois semaines que c'est compliqué. Parce que les semaines d'entraînement sont compliquées". Le technicien âgé de 50 ans du RC Lens estime que la situation est en passe de s'améliorer. "Les deux dernières semaines, j'avais trouvé une forme de fatigue et moins de dynamisme sur les entraînements. Cette semaine, malgré beaucoup d'absents, j'ai retrouvé du dynamisme et plus de fraîcheur. J'espère qu'on va garder ça, même si on a un groupe amputé", a-t-il déclaré.

Pas de pression pour le RC Lens !

L'entraîneur du club nordiste a également indiqué ce qu'il attendait de la fin de saison du RCL."On est dans une situation inespérée... À 5 journées de la fin, être toujours cinquième, avoir ce nombre de points... Ce n'est que du positif", dit-il à propos de la position du RC Lens au classement.

De plus, le technicien ne s'est pas privé de mettre la pression sur ses concurrents. "Pour la 5e place, je pense que logiquement Rennes et Marseille, qui sont des équipes bien plus grosses que nous, iront la cherche", indique-t-il. Pour poursuivre son rêve, le RC Lens va devoir vaincre Nîmes qui jouera sa survie dans l'élite.