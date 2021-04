FC Nantes : Un premier forfait confirmé contre Strasbourg

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 06:30

Avant-dernier du championnat, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg ce dimanche. Pour ce déplacement en Alsace, Antoine Kombouaré ne pourra pas compter sur un latéral.

Le FC Nantes privé d’un latéral contre Strasbourg

À cinq journées de la fin du championnat, le FC Nantes veut toujours croire à son maintien en Ligue 1. À la lutte pour le maintien, le club des bords de l’Erdre affronte le RC Strasbourg ce dimanche à la Meinau. Pour cette affiche, Antoine Kombouaré a déjà confirmé le forfait de Charles Traoré. Le latéral nantais avait été touché à la cuisse gauche lors de la défaite contre Lyon (1-2). Comme le Malien, le Brésilien Fabio (cheville) est incertain pour ce déplacement en Alsace. Idem pour l’attaquant Khalifa Coulibaly, de retour après une blessure aux ischios-jambiers. Le coach du FCN sera fixé sur la disponibilité de ces deux autres éléments ce samedi.

Kombouaré à Strasbourg avec un objectif clair

En déplacement chez le 14e du championnat, Antoine Kombouaré espère ramener un bon résultat. L’entraîneur de Nantes souhaite mettre fin à une série de trois défaites de suite. Il vise la victoire pour redonner la confiance à son équipe en quête de maintien. « Il faut avoir l’état d’esprit de quelqu’un qui veut gagner les matches, être plus tueur parce que c’est ce qui nous manque. On a des bons joueurs devant, avec des qualités individuelles et collectives parce que ça ne joue pas trop mal ensemble mais il faut que tout le monde soit impliqué […] Je suis confiant même si on reste sur trois défaites consécutives », a confié le technicien kanak cité par Ouest France. Reste maintenant à savoir si son message sera suivi d’effet.