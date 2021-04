Stade Rennais : Génésio réagit au départ d'Hunou en MLS

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 07:00

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Stade Rennais a officialisé le départ d’Adrien Hunou. L’attaquant de 27 ans va découvrir la Major League Soccer avec Minnesota United. Coach du SRFC, Bruno Génésio s’est exprimé sur ce transfert.

Génésio se prononce sur le transfert d’Adrien Hunou

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le départ d’Adrien Hunou du Stade Rennais a été officialisé vendredi. Comme attendu, l’avant-centre de 27 ans va quitter son cocon breton pour découvrir la Major League Soccer. Il va s’engager dans les prochains jours avec Minnesota United, franchise de la ligue nord-américaine de football. Le montant de l’opération est estimé à 3 millions d’euros. Entraîneur du SRFC, Bruno Génésio a été invité à commenter le départ du joueur formé à Rennes. Pour le coach rennais, ce départ est justifié, tant l’avenir d’Hunou n’était plus garanti chez les Rouge et noir. Raison pour laquelle le club a décidé de le céder.

Un départ justifié du Stade Rennais

« C’était plus honnête de le libérer avant la fin de saison. Quand un joueur est irréprochable, on se doit, surtout quand on ne l’utilise pas beaucoup, de lui ouvrir la porte pour qu’il puisse exercer sa passion, son métier », a expliqué Bruno Génésio cité par Ouest France. Le technicien lyonnais n’a pas manqué de saluer le professionnalisme de son ancien poulain, lequel disposait encore de deux ans de contrat avec le SRFC. « Il a peu joué, mais est toujours resté très pro sur le terrain, à l’entraînement et dans sa façon d’être avec le staff et les joueurs », a apprécié le coach rennais. Au total, Adrien Hunou a disputé 160 matchs avec Rennes pour 36 buts et 5 passes décisives. Cette saison, il n’a disputé que 7 rencontres en tant que titulaire pour 4 réalisations.