OL Mercato : Vasseur dans la même situation que Rudi Garcia

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 17:00

L’équipe féminine de l’ OL a été éliminée de la Ligue des champions par le PSG cette saison, au stade des quarts de finale. Et ce n’est pas bon signe pour le futur de Jean-Luc Vasseur à Lyon. En effet, ce dernier a lâché quelques indices sur son avenir au sein du club rhodanien.

OL : Vasseur, « pas de discussions entamées pour mon avenir »

L’ OL a de nombreux dossiers à gérer pendant le mercato d’été prochain. Et cela ne concerne pas que les joueurs. Rudi Garcia et son homologue Jean-Luc Vasseur de l’équipe féminine sont également concernés. D’ailleurs, les deux entraîneurs sont en fin de contrat le 30 juin 2021. Le dernier a fait le point sur sa situation personnelle. Visiblement, il est dans la même situation délicate que Rudi Garcia. Plus précisément, son avenir dépend des résultats de son équipe en fin de saison, comme celui du coach de l’équipe masculine. « Nous n'avons pas entamé les discussions pour mon avenir », a confirmé Jean-Luc Vasseur sur Canal+. « C’est normal ! On avait des objectifs en début de saison, il faudra les atteindre », a-t-il expliqué.

Rendez-vous avec Aulas en fin de saison

En effet, Jean-Michel Aula et ses entraîneurs feront le point sur les objectifs qui leur ont été assignés en début d’exercice. « On fera le point à la fin, ce n'est pas la question aujourd'hui », a rappelé le coach des féminines de l’Olympique Lyonnais. L' OL est 2e du championnat féminin 2020-2021 avec 45 points et un match en moins, derrière les Parisiennes (49 points). Notons que Rudi Garcia et Jean-Luc Vasseur ont été engagés pour deux ans à l'été 2019.