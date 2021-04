PSG - Man City : Les Citizens envoient un signal à Paris

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 23:00

Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Manchester City s’est rassuré avant son déplacement au Parc des Princes. Les Skyblues ont remporté la Carabao Cup dimanche en s’imposant (1-0) contre Tottenham.

Guardiola et City en forme avant de défier le PSG

Manchester City s’est offert son premier trophée de la saison dimanche. Les Citizens ont remporté la Carabao Cup en dominant les Spurs de Tottenham à Wembley (1-0). Le défenseur central Aymeric Laporte a été le seul buteur de la rencontre. Ce succès est de bon augure pour les Skyblues après leur élimination en FA Cup et à la veille de leur double confrontation contre le PSG. Entraîneur de City, Pep Guardiola s’est montré mesuré après ce nouveau sacre, le quatrième de rang dans cette compétition. Le technicien catalan en a profité pour adresser une mise en garde à Paris. « On est très heureux de remporter notre premier titre de la saison et, pour la quatrième fois de suite, cette compétition. Sur nos 33 derniers matches, on en a remporté 30 », a-t-il indiqué à Sky Sports.

De Bruyne de retour, des raisons de s’inquiéter pour Paris ?

Incertain contre les Spurs, Kevin De Bruyne a été aligné d’entrée pour cette affiche. Le milieu belge avait été touché à la cheville samedi dernier lors de la défaite en Cup contre Chelsea (1-0). Absent contre Aston Villa mercredi, le maître à jouer de City a signé son retour de fort belle manière en délivrant la passe décisive sur le but de Laporte. Il a cédé sa place à Bernardo Silva à la 87e minute. Le milieu devrait donc tenir sa place mercredi au Parc des Princes contre le PSG. Le club francilien de son côté pourra compter sur Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a été sorti par précaution samedi contre le FC Metz après avoir reçu un coup au genou. Mauricio Pochettino n’est pas en revanche certain d’aligner Marquinhos. Le Brésilien est touché aux adducteurs depuis la première manche contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena.