LOSC : Lille renverse Lyon et retrouve son fauteuil de leader

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 23:45

Le Lille OSC s’est offert une remontada face à l’Olympique Lyonnais dimanche. Le LOSC s’est imposé (2-3) au Groupama Stadium. Ce précieux succès permet aux Dogues de reprendre la tête du championnat.

Burak Yilmaz bourreau de l’ OL au Groupama Stadium

Tenu en échec par Montpellier (1-1) lors de la dernière journée, le Lille OSC a renoué avec la victoire ce dimanche. En déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, le LOSC s’est imposé (2-3) dans cette dernière affiche de la 34e journée. La soirée a pourtant mal débuté pour les hommes de Christophe Galtier. Lesquels se sont retrouvés mener (2-0) à la 35e minute après un but d’Islam Slimani et un csc de José Fonte. Burak Yilmaz a semé la révolte lilloise avant le retour aux vestiaires en transformant un coup franc (45e+1). Le buteur turc s’est ensuite muet en passeur décisif sur l’égalisation de Jonathan David (60e). L’avant-centre de 35 ans a complété le come-back des siens d’un piqué face à Lopes en fin de match (87e).

Le LOSC repasse devant le PSG grâce à Yilmaz

Auteur d’une performance hors norme, Burak Yilmaz a renversé l’Olympique Lyonnais à lui seul. Le Turc permet surtout aux Dogues de reprendre la tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Le LOSC compte un point d’avance sur le PSG à quatre journées de la fin du championnat. Les hommes de Christophe Galtier doivent désormais enchaîner pour soulever le saint-graal au terme de la saison. Il faut se défaire de Nice, Lens, Saint-Étienne et Angers pour remporter leur premier titre depuis 10 ans. Défait par Lille, Lyon a sans doute dit adieu au titre. L’OL cale à la 4e place et est relégué à 6 points de son bourreau du soir. Les Lyonnais accusent également un retard de quatre points sur Monaco (3e) et de cinq unités sur Paris (2e).