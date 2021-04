FC Nantes : Un indésirable de Gourcuff annonce son retour

Publié par Ange A. le 26 avril 2021 à 09:05

Prêté au Fortuna Sittard aux Pays-Bas par le FC Nantes, Samuel Moutoussamy est loin de réussir sa pige néerlandaise. Le milieu de terrain a affiché un souhait pour son avenir.

Samuel Moutoussamy vers un retour au FC Nantes

Le FC Nantes s’est séparé de certains éléments en début de saison. Pas dans les plans de Christian Gourcuff, entraîneur des Canaris jusqu’en décembre, plusieurs jeunes ont quitté Nantes. Samuel Moutoussamy fait notamment partie de ces jeunes partis chercher du temps de jeu ailleurs. Le milieu de terrain congolais (RDC) a rejoint le Fortuna Sittard en prêt dans les dernières heures du mercato. Mais son bail aux Pays-Bas sera loin de rester dans les annales. Il n’a disputé que 12 matchs depuis son arrivée, dont un seul en tant que titulaire. Prêté sans option d’achat, le milieu de 24 ans a été invité à se prononcer sur son avenir. Un avenir qu’il voit au FCN qu’importe l’issue de la saison.

Un renfort pour le FCN la saison prochaine ?

« Dans tous les cas, je retourne à Nantes. Je suis en prêt, il n’y a pas d’option d’achat. Je ferai la rentrée à Nantes […] Qu’on descende en Ligue 2 ou qu’on reste en Ligue 1, j’ai un contrat avec le club », a-t-il confié à Foot Mercato. S’il entend revenir au FC Nantes, Samuel Moutoussamy n’exclut pas un nouveau départ. Surtout qu’Antoine Kombouaré n’est pas certain de rester sur le banc des Canaris. « Après je verrai par rapport au coach et ce que veut faire le club. Si je peux tenter encore une fois ma chance à Nantes et prouver ce que je vaux au coach, c’est ce que je ferai. C’est une évidence. Maintenant, s’il y a d’autres opportunités, il faudra voir ça avec le club », a poursuivi le milieu international (6 sélections).