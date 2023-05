La menace de la relégation plane sur le FC Nantes. Fabien Centonze espère corriger les erreurs du club avec la méthode de Pierre Aristouy.

Arrivé sur le banc du FC Nantes il y a désormais deux semaines, Pierre Aristouy est soutenu par l'ensemble du club. S'il a du pain sur la planche, il est vu comme le seul homme capable de le sauver. Malheureusement, sa méthode n'a pas encore payé. Après un nul heureux (0-0) à Toulouse, le FCN a sombré à domicile contre Montpellier (0-3) lors de la 36ème journée de Ligue 1.

Incapables de réagir face à la fougue des Pailladins, les Canaris ont semblé émoussés. Un constat confirmé par Fabien Centonze, titulaire lors de cette déroute. Arrivé en tant que joker médical en septembre dernier, le défenseur de 27 ans a du mal à positiver en cette fin de saison. Le FC Nantes est toujours premier relégable, à un point de l'AJ Auxerre (16ème) qui compte un match en moins. Le club bourguignon va affronter le leader de la Ligue 1, le PSG, à domicile ce dimanche.

Fabien Centonze : « Il y a de la fatigue »

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes va miser sur une défaite de l'AJ Auxerre ce dimanche. Les Icaunais pourraient prendre 4 points d'avance sur les Canaris en cas de succès face au PSG. Conséquence directe : les hommes de Pierre Aristouy seraient quasiment condamnés à 2 journées de la fin. Pour Fabien Centonze, le calendrier a joué dans le destin de cette fin de saison : « Personnellement, oui, il y a de la fatigue. La venue du nouveau coach a changé beaucoup de choses. Il a mis beaucoup d’intensité car il pensait qu’on avait un déficit physique. Il avait raison. On courait beaucoup moins que l’adversaire » a-t-il d'abord lancé auprès de Ouest-France.

L'ancien joueur du FC Metz espère qu'avec la méthode Pierre Aristouy, la fin de championnat sera heureuse pour les Canaris : « On a beaucoup chargé même si on ne voit pas les résultats tout de suite. Je suis sûr que sur les deux prochains matchs, on va le ressentir » a-t-il poursuivi. En attendant, ses yeux seront sans doute rivés sur la rencontre entre l'AJ Auxerre et le PSG, qui pourrait quasiment sceller le sort du club des Bords de l'Erdre en Ligue 2.