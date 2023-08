Fraîchement nommé capitaine du FC Nantes par Pierre Aristouy, Pedro Chirivella a évoqué son ressenti dans un entretien pour Ouest-France.

FC Nantes : Capitaine, une habitude pour Pedro Chirivella

Une nouvelle qui sonne comme une petite surprise. Pedro Chirivella a été nommé nouveau capitaine du FC Nantes par l'entraîneur du club, Pierre Aristouy vendredi. Pourtant, le milieu de terrain est habitué à ce rôle depuis tout petit. « J'ai le brassard depuis tout petit à Valence ou en équipe nationale d'Espagne. Donc c'est quelque chose que je suis habitué à avoir. C'est ma personnalité. J'espère être au niveau » a-t-il clamé auprès de Ouest-France.

La saison dernière, il y avait plusieurs capitaines au FCN : Samuel Moutoussamy et Ludovic Blas en faisaient partie. Le symbole d'une équipe qui n'avait pas de réel leader. Cela s'est ressenti sur le terrain, avec un maintien qui s'est joué jusqu'au bout. Les Canaris ont sauvé leur peau en Ligue 1 lors de la dernière journée, grâce à une victoire contre l'Angers SCO (1-0). En étant seul capitaine, Chirivella ne veut pourtant pas changer ses habitudes : « C'est quelque chose qui ne va pas me changer. Je vais rester le même joueur, avec le même caractère et le même état d’esprit ».

Redonner vie au FC Nantes, la lourde tâche de Chirivella

Présent depuis 3 saisons au FC Nantes, Pedro Chirivella va avoir une lourde responsabilité en tant que capitaine. C'est lui qui devra en partie mobiliser les siens pour bien figurer cette saison. Le milieu de terrain espagnol devra également faire oublier aux supporters le départ de Ludovic Blas. Trois recrues pourront l'aider dans cette quête : Lamine Diack, Ronaël Pierre-Gabriel et Hugo Barbet. Si le bilan des arrivées est faible, Pierre Aristouy a annoncé deux renforts de plus ce vendredi.

Avec un groupe remodelé, le FC Nantes espère se maintenir le plus rapidement possible. L'option d'achat levée de Mostafa Mohamed est une bonne nouvelle pour l'attaque, le joueur ayant trouvé la faille à 8 reprises en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023. En revanche, le secteur défensif reste une source d'inquiétude pour les supporters. Aucune arrivée n'a été officialisée, alors que le FCN a acté le départ d'Andrei Girotto il y a une semaine. Parmi les deux renforts mentionnés par Pierre Aristouy, aucun ne joue en défense. La situation est préoccupante, à trois semaines de la fin du mercato estival.