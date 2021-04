OL Mercato : Des pistes à l'étranger pour Rudi Garcia

Publié par ALEXIS le 26 avril 2021 à 15:30

Rudi Garcia est en sursis à l’ OL ou son contrat expire le 30 juin. Jean-Michel Aulas attend la fin de la saison pour décider de son sort. Entre-temps, l’entraîneur des Gones aurait des pistes à l’étranger pour rebondir.

OL : Rudi Garcia vers l'Espagne ou l'Italie ?

Rudi Garcia est toujours suspendu à la décision que va prendre le président de l’ OL au moment voulu. En effet, Jean-Michel Aulas veut savoir d’abord à quel rang va finir son équipe en Ligue 1, avant de prolonger ou non le coach de 57 ans. Plus précisément, le sort de ce dernier est lié à la qualification ou non du club rhodanien pour la Ligue des champions 2021-2022. Pour que cela soit possible, l’Olympique Lyonnais doit finir sur le podium. Or, il est actuellement 4e avec 4 points de retard sur le 3e, l’AS Monaco.

Dans cette attente, Rudi Garcia aurait décidé de se trouver un point de chute, convaincu que son bail ne serait pas reconduit, selon les indiscrétions de L’Équipe. Ancien entraîneur de l’AS Rome (en Serie A), le technicien français aurait toujours la cote à l’étranger. Et d’après le quotidien sportif, les représentants du patron du staff technique de l' OL se seraient mis en action pour lui trouver un nouveau club notamment en Espagne ou en encore Italie.

Parcours et palmarès du coach des Lyonnais

La Roma est le seul club étranger que Rudi Garcia a dirigé entre 2013 et 2016. Il a donc entraîné que des clubs français : l’AS Saint-Étienne, le Dijon FCO, Le Mans, le LOSC et l’Olympique de Marseille. Il est le coach de l’ OL depuis le 14 octobre 2019. Le natif de Seine-et-Marne a succédé au Brésilien Sylvinho, limogé en début de saison. Lors de la saison dernière écourtée, il avait fini à la 7e place de Ligue 1, mais son équipe avait atteint la demi-finale de la Ligue des champions et disputé la finale de la coupe de la Ligue. Par ailleurs, il a été vice-champion d’Italie en 2014 et 2015 avec La Louve et finaliste de la Ligue Europa en 2018 avec l’OM.