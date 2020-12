FC Nantes Mercato : Patrick Collot se prononce sur Domenech

Publié le 24 décembre 2020 à 07:00

Le FC Nantes s’est lourdement incliné sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (3-0). Après ce revers, Patrick Collot est revenu sur ses choix et a évoqué son prochain départ du FCN.

Le mea culpa de Collot après la défaite du FC Nantes

Le FC Nantes a enchaîné un septième match sans victoire sur la pelouse de l’OL mercredi. Les Canaris ont été battus (3-0) par les Lyonnais. Après la rencontre, Patrick Collot est passé aux aveux. L’occasion pour le successeur de Christian Gourcuff de prendre ses responsabilités. Il reconnaît avoir effectué des mauvais choix contre une équipe de Lyon pourtant en grande forme. « J’avais essayé de mettre en place très rapidement un nouveau dispositif […] J’ai plus mis en difficulté mon équipe que je ne l’ai aidée. C’est difficile. Les joueurs ont essayé d’adhérer à ce que j’ai mis en place. Nous avons concédé un but d’entrée et cela a encore mis un peu plus de doute dans une équipe qui en a pas mal déjà », a avoué l’entraîneur nantais cité par L’Équipe.

Collot entretient le flou pour Domenech

Après le match, Patrick Collot a également été interpellé sur une arrivée éventuelle de Raymond Domenech. Le coach du FC Nantes n’a rien confirmé à ce sujet. Il a préféré évoquer l’arrivée d’un nouvel entraîneur sans dévoiler l’identité de celui-ci. « C’était prévu, je ne suis pas surpris, je sais que quelqu’un va arriver, ça va se faire tranquillement. Je vais penser à me reposer pour revenir à la Jonelière le plus frais possible. Pour le nom de Domenech ? Je ne sais pas qui arrivera, il n’y a rien d’acté, je ne veux pas parler. On verra ce que la direction du club décidera », a déclaré le technicien.













Par Ange A.