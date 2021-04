PSG Mercato : Eric Bailly lâche une réponse officielle à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 22:26

Outre Sergio Ramos et Raphaël Varane, Eric Bailly a également été cité comme étant une des pistes du PSG dans la perspective d’un transfert lors du prochain mercato estival. Leonardo vient de connaitre une première réponse de l'ivoirien.

Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Eric Bailly et Manchester United

Mécontent de son temps de jeu cette saison, Eric Bailly était annoncé sur le départ pour le prochain mercato estival. Arrivé en 2016 en provenance de Villarreal contre un chèque de 38 millions d’euros, l’international ivoirien aurait même fait part de son envie d’ailleurs à la direction de Manchester United. À la recherche d’un défenseur central pour remplacer numériquement Thiago Silva parti à Chelsea l’été dernier, le PSG envisageait de profiter de cette situation pour tenter d’attirer le joueur ivoirien de 27 ans au prochain marché des transferts.

Eric Bailly, qui n’était plus qu’à un an de la fin de son contrat chez les Red Devils, ne devait coûter que 15 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Finalement, c’est à un énorme revirement qu'on est en train d'assister dans sa situation. L’ancien protégé de José Mourinho a clairement affiché donné une réponses aux rumeurs de son départs en posant un acte définitif.

Eric Bailly a prolongé à Manchester United jusqu’en 2024

Malgré un temps de jeu réduit cette saison, Eric Bailly a prolongé son contrat avec Manchester United. Initialement lié jusqu’en 2022 au club , le défenseur mancunien a paraphé un nouveau bail pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

« Je suis très heureux. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour prendre cette décision, j'aime ce club et j'aime jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien. Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme et je me sens bien, et c'est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour cela », a déclaré l’Ivoirien sur le site officiel de la formation anglaise. Voilà qui met un gros stop aux nombreuses rumeurs concernant Bailly et le Paris Saint-Germain.