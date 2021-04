Stade Rennais Mercato : Mendy comprend le départ de Stéphan

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 00:00

Julien Stéphan a démissionné de son poste d’entraîneur du Stade Rennais FC, début mars dernier. Il a justifié son départ par ses mauvais résultats et le péril qui menaçait le club breton. Deux mois plus tard, Edouard Mendy comprend la décision de son ancien coach à Rennes.

Stade Rennais : Mendy justifie la démission de Stéphan

Edouard Mendy a évolué sous les ordres de Julien Stéphan au Stade Rennais, avant son transfert à Chelsea à l'été 2020. Il a donc côtoyé le jeune technicien français lors de la saison 2019-2020. Interrogé par L’Équipe sur la démission surprise de l’entraîneur de 40 ans, le gardien de but sénégalais s’est aussi dit étonné. « Si j’ai été surpris par son départ ? Oui, car je pense qu’il avait encore de belles choses à faire. Il y avait encore moyen d’inverser la situation, comme il l’a déjà fait maintes fois », a-t-il répondu dans le quotidien sportif.

Toutefois, l’ancien dernier rempart du SRFC comprend la décision de Julien Stéphan. « Il a toujours mis l’institution au-dessus avant tout et si, dans sa réflexion, il sentait que l’équipe avait besoin de ce sacrifice pour repartir, il le ferait tous les jours », a-t-il expliqué. En conclusion, Edouard Mendy a souligné que « partir comme ça », comme l’a fait Julien Stéphan, « c’est extrêmement rare ». Cependant, « quand on connaît l’homme et l’amour qu’il a pour le Stade Rennais, « ce n’est plus surprenant » selon lui.

Julien Stéphan, 9 saisons au SRFC

Edouard Mendy a été le portier des Rouge et Noir entre le 6 août 2019 et le 24 septembre 2020. Il a disputé 34 matchs sous le maillot rennais, pour 32 buts concédés et 13 clean sheet. Il a été transféré à Chelsea en Premier League contre 24 M€. Quant à Stéphan, il a dirigé l’équipe professionnelle du club breton, entre le 3 décembre 2018 et le 1er mars 2021. Bien avant, ils avaient été coach des U19 et de la réserve, entre 2012 et 2018. Le fils de Guy Stéphan (adjoint de Didier Deschamps à l'Equipe de France) a donc passé 9 saisons à Rennes.