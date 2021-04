PSG Manchester City : Riyad Mahrez répond au pari de Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2021 à 00:51

Présent en conférence de presse ce mardi, veille de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant du PSG, Neymar, a ouvertement annoncé sa volonté de battre Manchester City. Riyad Mahrez, milieu de terrain du club anglais, a lui aussi livré ses impressions pour ce choc à venir.

Neymar veut battre Man City et remporter la LDC

« Je suis très content de la saison du PSG. Concernant le Ballon d’Or, ce n’est pas quelque chose à laquelle, je pense. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c’est bien plus important dans une carrière. Je veux gagner ce match, remporter la Ligue des champions. À l’avenir, je suis certain que je me souviendrai plus que j’ai aidé le PSG à gagner la Ligue des champions. Nous avons battu Barcelone, le Bayern. Manchester City a une équipe très forte, mais on va tout faire pour les battre », a déclaré Neymar cet après-midi au Camp des Loges.

Si l’international brésilien du Paris Saint-Germain montre déjà les griffes pour le match de mercredi soir, les Citizens comptent bien montrer aux joueurs Parisiens qu’ils ne viennent pas faire du tourisme dans la capitale française.

Riyad Mahrez : « Montrer que l'on est là pour jouer et pour gagner »

Présent dans le groupe de Pep Guardiola pour en découdre avec le Paris SG, Riyad Mahrez veut battre le club de sa ville natale au Parc des Princes avant de confirmer la qualification pour la finale de Ligue des Champions le 4 mai prochain. Natif de Sarcelles, l’international algérien de 30 ans est surtout excité à l’idée de jouer contre le PSG.

« Les demi-finales de Ligue des champions, on en rêve. On doit hausser notre niveau de jeu comme quand on a joué en finale de League Cup (...) Je ne suis pas là pour estimer qui est favori. Le PSG est une superbe équipe, ils ont éliminé le Bayern. On a nos forces, ils ont les leurs. On verra qui sortira vainqueur », a indiqué l’ancien milieu offensif du Havre AC avant d’évoquer son retour à Paris.

« Revenir dans ma ville, là où j'ai grandi c'est toujours bien. C'est la première fois pour moi. C'est spécial, c'est sûr, mais je suis là pour faire mon match avec mon équipe et surtout essayer de gagner et montrer notre personnalité (...) On est là pour gagner et pas seulement jouer une demi-finale de Ligue des champions. On doit montrer que l'on est là pour jouer et pour gagner (...) Tout le monde dans notre équipe est un grand joueur. On n'a pas de stars comme Messi et Ronaldo, mais tout le monde peut jouer et faire la différence. City est une équipe très compétitive », a-t-il ajouté.

Rendez-vous est donc pris pour mercredi à 21 heures au Parc des Princes.