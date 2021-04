PSG Man City : Guardiola lance un avertissement à Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 11:02

Mercredi soir, Manchester City de Pep Guardiola sera au Parc des Princes pour affronter le PSG de Mauricio Pochettino en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc européen, l’entraîneur du club anglais a livré ses impressions.

Pep Guardiola dévoile la force de son groupe

Deux ans après le quart de finale remporté avec Tottenham contre Manchester City, Mauricio Pochettino retrouve Pep Guardiola, mais cette fois sur le banc du Paris Saint-Germain. Si à Paris, Pochettino peut compter sur le talent individuel de Neymar ou Kylian Mbappé, l’entraîneur des Citizens, lui, sait qu'il pourra s'appuyer l’impressionnante force collective de ses joueurs. Profitant du micro de Canal+, l’ancien coach du FC Barcelone a d’ailleurs tenu à mettre en évidence le caractère et la qualité de son effectif.

« On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar. Mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement élevé… C’est pour ça qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe (...) Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose : vous n’avez qu’à regarder. Allumez votre télé et profitez. Kevin (De Bruyne)… C’est comme un couteau ! Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu », a expliqué Guardiola. Ça promet au Parc des Princes mercredi à 21 heures. Pour cette rencontre, Pochettino pourrait compter sur un groupe quasi complet.

Mbappé et Marquinhos aptes pour affronter Man City

Sorti sur blessure vendredi contre le FC Metz, Kylian Mbappé va bien et sera bien présent demain soir contre les hommes de Guardiola. Meilleur buteur de la Ligue 1, l’international français est très attendu pour mener le PSG à la victoire contre le tout nouveau champion d’Angleterre. En défense, les Parisiens retrouvent du sourire puisque leur capitaine Marquinhos sera lui aussi de la partie face aux Skyblues. Blessé depuis le quart de finale aller contre le Bayern Munich, le défenseur brésilien a fait son retour à l’entraînement collectif et devra tenir sa place face à Manchester City.