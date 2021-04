LOSC Mercato : Le successeur de Jonathan Ikoné déjà identifié ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 20:33

Sous contrat jusqu’en 2023, Jonathan Ikoné pourrait quitter le LOSC à la fin de la saison en cours. Les dirigeants du club lillois auraient ciblé un éventuel remplaçant de l’ancien attaquant du PSG.

Jonathan Ikoné déjà promis à l’AC Milan ?

« Rester au LOSC l'été dernier ? Pour moi c'était la bonne décision. Pas parce que nous sommes premiers, mais j'avais quelque chose à prouver encore par rapport à mon nouveau statut parce que j'ai fréquenté l'équipe de France A et il y a plus d'attente et plus de demandes. C'était difficile à gérer parce que j'écoutais beaucoup. Il y avait plein de choses qui faisaient que ça n'allait pas donc je me suis remis en question et je suis redevenu comme avant », expliquait Jonathan Ikoné le mois dernier.

Après son faux départ de Lille OSC à la fin de la saison passée, l’international français de 22 ans pourrait finalement faire ses valises lors du prochain mercato estival. Contraint de renflouer ses caisses pour éviter des problèmes avec la DNCG, le LOSC pourrait en effet accepter une bonne offre pour Jonathan Ikoné. D’ailleurs, Tuttosport croit savoir que l’AC Milan est prêt à mettre 30 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du protégé de l'entraîneur Christophe Galtier.

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Jonathan Ikoné pourrait donc être en train de passer ses derniers mois à Lille. Les tractations auraient même déjà commencé en coulisses pour lui trouver un successeur. Un nom ferait l’unanimité chez les Dogues.

Une pépite du PSV Eindhoven pour remplacer Jonathan Ikoné ?

En effet, d’après les informations du Daily Mail, Olivier Letang et la direction du LOSC prépareraient la succession de Jonathan Ikoné. Les décideurs lillois auraient ainsi identifié Noni Madueke, sous contrat jusqu’en 2024 au PSV Eindhoven, comme possédant le profil idéal pour remplacer valablement Ikoné au sein de leur effectif la saison prochaine. Issu du centre de formation de Tottenham, l’attaquant anglais de 19 ans a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matchs cette saison.

Outre l’actuel leader du championnat français, Leicester et le RB Leipzig seraient aussi sur ses traces. Estimé à 20 millions d’euros par ses dirigeants, Noni Madueke pourrait donc être l’un des tubes du mercato estival qui s’annonce.