OL : Grosse pression de Juninho avant le match contre Monaco

Publié par ALEXIS le 29 avril 2021 à 01:35

L’ OL joue un match décisif dans la course au podium contre l’AS Monaco au stade Louis-II, dimanche (21h). Vu l’enjeu capital de cette opposition, Juninho a passé un message aux joueurs de Rudi Garcia. Il leur a mis un coup de pression.

OL : Juninho, « il faut gagner ce match » à Monaco

L’ OL aborde une étape décisive de sa saison en Ligue 1, dimanche. Il dispute un match déterminant contre l’AS Monaco, un concurrent direct pour une place qualificative en Ligue des champions. Juninho a remobilisé les Gones avant le déplacement de Lyon dans la Principauté. « Il faut toujours jouer pour gagner. C'est différent maintenant parce qu'on est à 4 points de Monaco », a-t-il déclaré sur la télévision du club rhodanien. Comme le président Jean-Michel Aulas, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais croit à la qualification pour l’UEFA Champions League au terme de la 38e journée du championnat. Il se permet même de rêver encore du titre de champion.

« On a perdu pas mal d'opportunités de disputer le titre, mais on ne va rien lâcher », a promis le dirigeant brésilien. L’unique objectif de l’ OL lors de cette 35e journée, c’est de « battre l’AS Monaco pour revenir à un point », à 3 matchs de la fin de la saison de la L1. « Le plus important, c'est de gagner. Il faut se remobiliser pour bien jouer et gagner ce match dimanche », a exigé Juninho.

Position de l'Olympique Lyonnais

L’équipe de Rudi Garcia doit impérativement gagner sur le Rocher, afin de rester au contact des trois premiers du championnat. Avec 4 points de retard sur le podium, l’Olympique Lyonnais (67 points) n’a plus droit à un autre faux pas dans la course avec le LOSC (73 points), le PSG (72 points) et l’AS Monaco (71 points). Notons que Lyon a subi 2 défaites consécutives, contre le Lille OSC (2-3) en championnat et l’ASM en quart de finale de la Coupe de France (0-2). Après l'AS Monaco, l' OL recevra le FC Lorient (17e), se déplacera ensuite à Nîmes (19e) avant de finir par un choc contre l'OGC Nice (9e).