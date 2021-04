OL : Course pour le podium de Ligue 1, Aulas n'abdique pas

Publié par ALEXIS le 26 avril 2021 à 11:54

Renversé dans la confrontation directe contre le LOSC (3-2), l’ OL a désormais 6 points de retard sur son adversaire et leader, à 4 journées de la fin de la Ligue 1. Mais Jean-Michel Aulas garde espoir et croit que son équipe peut encore finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

OL : Aulas, « il faut continuer d’y croire »

L’ OL est toujours 4e du championnat après sa défaite à domicile contre Lille OSC, concurrent direct dans la course au titre. Cependant, l’équipe de Jean-Michel Aulas est distancée par ses adversaires sur le podium. L’AS Monaco, le prochain adversaire des Gones en L1, a 4 points d’avance et ne craint donc rien pour la confrontation du dimanche 2 mai (21h). Après les Monégasques, Lyon affrontera successivement le FC Lorient, le Nîmes Olympique et l’OGC Nice pour boucler la saison. Et ce n’est pas gagné d’avance pour l’équipe de Rudi Garcia, car les Merlus et les Crocos luttent pour se maintenir. Ils joueront donc crânement contre Lyon. Toutefois, le président de l’Olympique Lyonnais est optimiste. Sur son compte Twitter, il a écrit : « il faut continuer d’y croire, car l’équipe a dominé sur la 1ère mi-temps (seulement) ASM et LOSC ».

Maxence Caqueret très déçu

En effet, le dirigeant rhodanien réagissait ainsi à la déclaration de Maxence Caqueret déçu après la défaite au Groupama Stadium. « On a fait une bonne première mi-temps, on n'a pas le droit de se faire rattraper comme ça contre un concurrent direct. C'est frustrant, ce n'est pas normal. À nous de ne rien lâcher pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. On perd trois points très importants, mais ce n'est pas fini. Il reste quatre matchs et tout est possible », avait déclaré le milieu de terrain par ailleurs passeur décisif sur le premier but de l’ OL.