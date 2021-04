PSG Mercato : Barça, Leonardo dit tout sur le dossier Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 21:40

Régulièrement annoncé sur le retour au Barça, Neymar devrait finalement prolonger son contrat avec le PSG. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, a fait le point sur la situation de la star brésilienne.

Neymar parti pour rester et prolonger au PSG ?

« La prolongation ? Ce n’est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant », avait déclaré Neymar au micro de TNT Sports Brasil après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Arrivé en août 2017 contre un chèque record, l’international brésilien de 29 ans se dirige vers une aventure plus longue en France contrairement aux incessantes spéculations des médias espagnols.

Notamment en ce qui concerne un forcing de Lionel Messi auprès de la direction du FC Barcelone pour faire revenir le capitaine de la sélection du Brésil en Catalogne. D’ailleurs, la presse brésilienne assure que Neymar et le PSG auraient d’ores et déjà trouvé un accord pour un nouveau bail de quatre ans, soit jusqu’en 2026, avec une saison en option. L’officialisation de la bonne nouvelle pourra même intervenir après la double confrontation contre Manchester City en demi-finale de la C1. Une tendance confirmée à demi-mot par Leonardo.

Leonardo très serein pour l’avenir de Neymar

S’il lançait dans les colonnes de France Football en 2019 : « Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde », Leonardo a totalement changé son discours en ce qui concerne la situation de son jeune compatriote. En effet, interrogé par Canal+ avant la victoire du PSG à Metz (3-1), samedi à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le patron du recrutement du club parisien s’est montré très serein pour l’avenir du meneur de jeu des Rouge et Bleu.

« Neymar ? Tout le monde connaît déjà notre intention. On n’est pas pressé. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille, on a des rapports très bons et francs. On va arriver au moment de la décision, car c’est important d’avoir des choses claires pour le futur », a expliqué Leonardo. Le Paris Saint-Germain est donc confiant pour la prolongation de son numéro 10, mais pourrait finalement patienter encore un peu avant d’annoncer la bonne nouvelle à ses supporters.