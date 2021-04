PSG : Pochettino et Marquinhos rêvent grand contre City

Publié par Ange A. le 29 avril 2021 à 00:20

Le Paris Saint-Germain a plié l’échine face à Manchester City (1-2) mercredi en Ligue des champions. Déçu du résultat, Mauricio Pochettino, le coach du PSG, croit en un exploit de ses poulains dans une semaine. Comme lui, Marquinhos s’est projeté sur la demi-finale retour à l’Etihad Stadium.

Le PSG victime d’un come-back au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain est dos au mur. Mercredi, le PSG s’est incliné au Parc des Princes face à Manchester City (1-2). Absent depuis le quart de finale aller contre le Bayern Munich, Marquinhos a montré la voie aux siens à la 15e minute. Le défenseur a repris d’une tête victorieuse un corner frappé par Angel Di Maria. Dominateurs dans le premier acte, les Parisiens ont subi les assauts mancuniens en seconde période. Keylor Navas a craqué une première fois sur un centre-tir de Kevin De Bruyne (64e). Le portier costaricien a ensuite été battu sur un coup franc de Riyad Mahrez (71e). Auteur du premier but de la rencontre, Marquinhos s’est exprimé après la défaite de Paris. L’occasion pour le Brésilien de motiver ses coéquipiers pour le match retour mardi prochain.

Pochettino et Marquinhos donnent le ton pour le retour

Pour le capitaine du Paris Saint-Germain, il faudra faire montre de davantage de concentration sur les 90 minutes. « Il faut arriver à être plus régulier sur les deux mi-temps. Il nous reste encore 90 minutes. Il faut faire une meilleure performance pour passer en finale », a confié le défenseur au micro de RMC Sport. Marquinhos croit en une remontada parisienne contre City. Paris en avait déjà réalisé une la saison dernière contre le Borussia Dortmund en huitièmes. « Celui qui n’y croit pas ne doit pas venir au retour. On doit avoir la mentalité pour gagner, faire tout ce qu’il faut pour passer. On est très proches, ce n’est pas le moment d’avoir des doutes. Il faut améliorer les mauvais points. On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation. Il faut y croire », a indiqué le capitaine parisien.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a d’abord exprimé des regrets avant d’afficher son optimisme. « Les détails ont fait la différence ce soir [...] On peut faire quelque chose de spécial là-bas, on doit y croire. Si on n’y croit pas, évidemment que ça ne marchera pas. On va maintenant préparer ce match retour et on veut démarrer le match comme on a démarré ici », a prévenu le technicien argentin sur la radio.