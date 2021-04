PSG : Le message fort de Marquinhos après l’échec face à Man City

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 12:25

Mercredi, le PSG a perdu (1-2) son match de demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City sur sa pelouse du Parc des Princes. Malgré cette déconvenue, Marquinhos croit toujours aux chances de son équipe d'inverser le résultat.

PSG : Marquinhos lance un avertissement à ses coéquipiers

Après une première mi-temps totalement maitrisée et 1 but au compteur, le Paris Saint-Germain s’est sabordé au retour des vestiaires. Au coup de sifflet final, ce sont les hommes de l' entraîneur Pep Guardiola qui ont remporté la première manche de la demi-finale de l' Uefa Ligue des Champions. Qu’à cela ne tienne. Auteur du but parisien, Marquinhos ne s’avoue pas vaincu. Le défenseur central brésilien pense même qu’une qualification de son équipe pour la finale est toujours possible le 4 mai prochain, cette fois sur la pelouse du club anglais. Il a tenu un discours très ferme à l’endroit de ses coéquipiers sur le déplacement à venir en térritoire Anglais.

« Il faudra avoir de la personnalité. Celui qui n’y croit pas, il ne doit même pas aller à Manchester », a lancé l’international brésilien de 26 ans en zone mixte après la défaite de mercredi soir face à Manchester City. Poursuivant, le capitaine du Paris SG « pense qu’il faut vraiment avoir une mentalité de guerrier, une envie de gagner et de faire tout ce qu’il faut pour passer au prochain tour. »

Si les pronostics laissent 10% de chance de qualification à l’équipe de Mauricio Pochettino pour le match retour, Marquinhos, lui, estime que les Rouge et Bleu sont « vraiment très très proches et il ne faut pas douter maintenant. Il faut aller là-bas, améliorer ce qu’on a fait de mal aujourd’hui. On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation. »

Pour le compatriote de Neymar, « il faut y croire, être costauds et avoir la personnalité pour aller là-bas et faire le meilleur match possible. » Une mentalité partagée par d’autres joueurs parisiens et surtout par l’entraîneur Mauricio Pochettino.

Pochettino croit toujours en son équipe

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a reconnu que son groupe a montré deux visages différents dans le même match. Toutefois, l’ancien technicien de Tottenham préconise le calme et la sérénité après ce revers au premier round contre le tout nouveau champion d’Angleterre. « On sait qu’on peut le faire. Il faut rester calme. On est tous déçus, mais c’est loin d’être fini. Il faut récupérer et penser à nous », a conseillé l'entraîneur du club de foot Parisien.

Avant son déplacement à Manchester, le PSG (2e du championnat derrière le LOSC) a rendez-vous avec le RC Lens samedi pour la 35e journée de Ligue 1.