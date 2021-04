RC Lens : Le Racing Club candidat déclaré pour la Ligue Europa

Publié par ALEXIS le 29 avril 2021 à 19:13

Après avoir longtemps caché son jeu, le RC Lens a fini par admettre qu’il est candidat pour la coupe d’Europe. Avant d’affronter le PSG samedi (17h), l’entraîneur Franck Haise et son capitaine Yannick Cahuzac ont avoué qu’ils visent bien la 5e place de L1.

RC Lens : Haise et Cahuzac visent la coupe d'Europe

Actuel 5e de Ligue 1, à 4 journées de la fin du championnat, le RC Lens (56 points) veut finir à ce rang afin de disputer l’UEFA Europa League la saison prochaine. Dans cette course pour l’Europe, les Lensois sont opposés à l’Olympique de Marseille (55 points) et le Stade Rennais (54 points). Pour la 35e journée qui débute ce vendredi (par OM - RC Strasbourg), Franck Haise et Yannick Cahuzac étaient en conférence de presse pour évoquer les ambitions du Racing Club de Lens sur le terrain du Paris Saint-Germain.

L'entraîneur et le capitaine des Sang et Or ont reconnu qu’ils visent une place en Ligue Europa. « Nous étions des challengers pour le maintien depuis le début de la saison, nous sommes toujours des challengers pour la 5e place », a lâché Franck Haise, tout en indiquant que l’Olympique de Marseille et le SRFC « sont mieux armés pour finir aux 5e et 6e places ».

Quant à Yannick Cahuzac, il précise certes que Marseille et Rennes ont de gros budgets comparativement au RC Lens, mais il souligne que le football ne respecte pas toujours cette logique. « Le football n’est pas qu’une question de budget, sinon il n’y aurait pas de magie dans le foot. On fait abstraction de cela… », a déclaré le milieu défensif des Artésiens.

Rappelons que le RCL avait infligé une défaite au PSG (plus gros budget de la Ligue 1) au stade Bollaert (1-0), lors de la 2e journée, en septembre 2020. C'est vrai, plusieurs cadres de l'équipe de football de la capitale avaient été absents pour cette rencontre.