Barça : Koeman sort la raison de la défaite contre Grenade

Publié par Ange A. le 29 avril 2021 à 23:30

Le FC Barcelone a manqué l’opportunité de prendre la tête de la Liga jeudi. Le Barça s’est incliné au Camp Nou contre Grenade (1-2). Ronald Koeman est revenu sur le revers de son équipe en conférence de presse.

Le Barça renversé au Camp Nou par Grenade

Après la défaite de l’Atlético Madrid et le nul du Real, le FC Barcelone pouvait prendre seul la tête de la Liga. Jeudi, les Blaugranas recevaient Grenade pour le compte de la 33e journée du championnat. Mais les hommes de Ronald Koeman ont loupé le coche. Ils se sont inclinés (1-2) à domicile. Lionel Messi a ouvert le score pour les locaux à la 23e minute. Les Catalans se sont faits doubler en deuxième mi-temps sur des réalisations de Darwin Marchis (63e) et de Jorge Molina (79e). Suite à ce revers, Barcelone cale à la 3e place et devance Séville (4e) d’un seul point. La bande à Messi reste à égalité de points du Real (2e) mais accuse deux unités de retard sur le leader l’Atlético.

Ronald Koeman explique le faux pas contre Grenade

Après la rencontre, Ronald Koeman s’est exprimé face à la presse. L’occasion pour le coach du Barça de noter les carences de son équipe contre Grenade. Pour le technicien néerlandais, ses poulains n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et ont manqué de concentration face aux visiteurs. « Nous n’avons pas réussi à marquer le deuxième but qui nous aurait permis d’avoir l'esprit tranquille. Si l’on regarde les buts que nous avons encaissés, ils proviennent d’un manque de concentration en défense. Défensivement, on n’était pas bien », a déploré l’ancien sélectionneur des Oranje. Lequel croit toujours au titre en Liga. « C’est un coup dur, nous sommes déçus, mais à partir de demain, nous devons passer à autre chose, essayer de gagner les cinq derniers matches pour devenir champions. Mais ce n’est pas seulement pour nous, c’est la même chose pour tous les autres », a-t-il prévenu.