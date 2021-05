ASSE : Annonce inquiétante de Claude Puel sur le Mercato

Publié par ALEXIS le 01 mai 2021 à 04:00

En grande difficulté depuis la saison dernière, l' ASSE a besoin de se renforcer convenablement, afin de tenir la route en Ligue 1 la saison prochaine, si elle valide enfin son maintien dans l’élite cette saison. Mais les choses s’annoncent mal pour l’équipe de Claude Puel. Ce dernier a fait une annonce inquiétante concernant le mercato estival prochain.

ASSE : Puel, « nous ne pourrons pas être présents sur le prochain mercato »

Claude Puel a annoncé la couleur sur le mercato estival de l’ ASSE. À un peu plus de deux mois de l’ouverture du marché de l’été, il anéantit déjà l’espoir de recruter de nouveaux joueurs en renfort. Avant son match capital contre le Montpellier HSC, dimanche (17h05) au stade de la Mosson, le manager général de l’AS Saint-Étienne a dévoilé la tendance pour le mercato des Stéphanois. « Il y a tellement de joueurs touchés par la covid-19, des blessures ou des petites alertes. Nous cherchons à donner du temps de jeu (aux jeunes joueurs, ndlr). Nous avons un rôle de développement, car nous ne pourrons pas être présents sur le prochain mercato », a-t-il déclaré. Pour rappel, Sainté est en quête d'un attaquant de pointe capable de mettre au moins une quinzaine de buts par saison. Les deux meilleurs buteurs actuels des Verts, Denis Bouanga et Wahbi Khazri comptent seulement 7 buts chacun, en respectivement 32 et 18 matchs disputés.

De jeunes joueurs lancés en Ligue 1

Notons que l’ ASSE est l’une des équipes qui utilisent le plus les jeunes formés dans son centre de formation en Ligue 1. Claude Puel a déjà convoqué ou aligné les joueurs suivants, cette saison en Ligue 1 ou en coupe de France. Etienne Green (gardien de but de 20 ans), Lucas Gourna-Douath (17 ans), Aïmen Moueffek (20 ans), Charles Abi (21 ans), Baptiste Gabard (21 ans), Mahdi Camara (22 ans), Rayan Souici (23 ans), Saïdou Sow (19 ans), Maxence Rivera (18 ans), Bilal Benkhedim (20 ans) et Boubacar Fall (20 ans). Il y a également Yvann Maçon (22 ans), Adil Aouchiche (18 ans) ou encore Zaydou Youssouf (21 ans) qui évoluent avec l'équipe professionnelle, mais qui n'ont pas été formés chez les Verts.