OM Mercato : une annonce de Longoria pour le futur gardien

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2021 à 15:56

À 36 ans et malgré un contrat courant jusqu’en 2024, Steve Mandanda court vers la retraite. Pablo Longoria et l’ OM songent donc déjà à la succession de leur gardien de but. Présent en conférence de presse, le président du club marseillais s’est prononcé sur le sujet.

OM : Longoria confirme la quête d’un nouveau gardien

Après avoir nommé Jorge Sampaoli en remplacement d’André Villas-Boas en février dernier, Pablo Longoria veut bâtir une compétitive équipe de l'OM pour la saison prochaine. Et l’un des grands chantiers du patron de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival est la quête d’un gardien de but pour soulager et remplacer Steve Mandanda. Une envie confirmée mercredi par Pablo Longoria devant les journalistes.

« La prochaine saison, Steve (Mandanda) est encore sous contrat. Simon (Ngapandouetnbu) aussi. Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché », a déclaré le dirigeant espagnol. Les dirigeants marseillais visent donc une doublure de Mandanda qui compte poursuivre sa carrière. Dans cette perspective, de nombreux noms ont déjà été cités par les médias en France et à l'étranger.

Qui pour succéder à Mandanda à l’ OM ?

Le média allemand Sport1 a révélé, il y a quelques semaines, que l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur la situation d’Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. À 24 ans, le gardien de but allemand ne supporte plus de cirer le banc des remplaçants et souhaite aller trouver son bonheur sous d’autres cieux. Si son agent a dernièrement confirmé cette envie de départ de son protégé, l’OM n’est pas seul sur ce dossier puisque l’AS Monaco vise aussi l’ancien portier de Schalke 04.

En France, le club phocéen est aussi cité pour Alban Lafont. Désormais transféré définitivement par le FC Nantes, l’ex-gardien de la Fiorentina pourrait être l’un des dossiers chauds de l’Olympique de Marseille.