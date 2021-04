ASSE Mercato : Aouchiche justifie encore son choix stéphanois

Publié par ALEXIS le 01 mai 2021 à 00:30

Contre toute attente, Adil Aouchiche avait quitté le PSG, son club formateur, pour rejoindre l’ ASSE pendant le mercato estival dernier. Après presque une saison chez Verts, il est revenu sur son choix stéphanois.

ASSE : Adil Aouchiche, « j'ai choisi le bon projet »

Adil Aouchiche a préféré s’engager avec l’ ASSE, en juillet 2020, alors qu’il tenait une propsoition du Paris Saint-Germain entre les mains. Le club de la capitale lui proposait un premier contrat professionnel, au terme de son bail aspirant pro. D’autres clubs en Ligue 1 et à l’étranger étaient aussi intéressés par les services du jeune milieu offensif. Certains courtisans n’ont pas compris le choix de la pépite sortie de l’académie des Parisiens. Surtout que ce dernier avait fait ses premiers pas en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel en 2019-2020. Mais la recrue de l’AS Saint-Étienne ne regrette pas du tout sa destination.

« Je me sens bien ici. J'ai choisi le bon projet », a-t-il répondu en conférence de presse, avant le match des Verts contre le Montpellier HSC (dimanche à 17h05). Adil Aouchiche croit avoir progressé à l’ ASSE sous la direction de Claude Puel, malgré la saison compliquée du club. « J’ai progressé dans tous les domaines. Je résiste mieux aux duels et suis plus à l'aise dans le jeu sous pression. Cette saison difficile m'a également fait grandir. J'ai pris de l’expérience », a-t-il déclaré.

La recrue stéphanoise engrange du temps de jeu

Le natif de Blanc-Mesnil s’est lié librement à l' ASSE jusqu’en juin 2023. Comme le lui avait promis le manager général et coach des Stéphanois,Claude Puel, l’ex-Parisien a du temps de jeu. Il a pris part à 30 matchs de Ligue 1 en 34 journées et a été titulaire 20 fois (1580 minutes jouées). Adil Aouchiche a marqué 2 buts pour 5 passes décisives en championnat lors de l’exercice en cours. Sous le maillot du PSG, il avait disputé seulement 3 matchs, soit 162 minutes de jeu cumulées.