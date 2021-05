ASSE Mercato : Aouchiche jette déjà un froid sur son avenir

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 09:30

L’ ASSE a signé un joli coup l’été dernier en recrutant Adil Aouchiche. Alors qu’une prolongation de son contrat a souvent été évoquée, l’ancien titi parisien préfère botter en touche au sujet de son avenir.

Aouchiche entretient le mystère sur son avenir à l’ ASSE

En fin de contrat aspirant au Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche a rejoint l’AS Saint-Étienne l’été dernier. Le milieu offensif de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec l’ ASSE. Il s’est engagé pour trois ans, soit jusqu’en 2023 avec le club ligérien. Satisfaits des débuts stéphanois de l’ancien titi parisien, les dirigeants de Saint-Étienne voudraient blinder le jeune milieu. Ainsi, une prolongation de son contrat pourrait refroidir certains prétendants d’Aouchiche. À la veille du déplacement à La Mosson contre le MHSC, le principal intéressé a été interrogé sur son avenir, notamment sur une éventuelle prolongation de son contrat. L’ancien parisien a préféré botter en touche à ce sujet.

Une autre priorité pour Aouchiche avec Saint-Étienne

« Je joue mon foot. Je laisse gérer mon entourage et le club », a indiqué Adil Aouchiche selon les propos rapportés sur Twitter par Le Progrès - ASSE. La première saison du milieu parisien est loin de celle qu’il avait sans doute espérée. Quatorzièmes du championnat, les Verts n’ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1 Conforama. Le milieu se satisfait néanmoins de son temps de jeu et de la gestion de Claude Puel. « Je me sens bien ici. J’ai choisi le bon projet. J’ai progressé dans tous les domaines. Je résiste mieux aux duels et suis plus à l’aise dans le jeu sous pression. Cette saison difficile m’a également fait grandir. J’ai pris de l’expérience ». La saison dernière, il n’avait joué que trois matchs (162 minutes) avec le Paris Saint-Germain. Titularisé à 20 reprises cette année, Aouchiche a au total disputé 31 matchs. Il compte également deux buts et cinq passes décisives.