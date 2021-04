ASSE : Maintien, les Stéphanois donnent le ton avant Brest

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 18:55

L’ ASSE a retardé son maintien en Ligue 1 en s’inclinant devant le PSG en toute fin de match (3-2). Ce samedi (13h), face au Stade Brestois, l’équipe stéphanoise peut valider son billet pour rester dans l’élite. Claude Puel et Miguel Trauco y songent sérieusement et ont annoncé la couleur en conférence de presse d’avant match.

ASSE : Puel vise « le meilleur résultat possible » face aux Brestois

L’ ASSE a besoin de trois points pour assurer son maintien dans le championnat de l’élite. Après avoir manqué le coche dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain, l’équipe de Claude Puel a à coeur de se rattrapper contre le Stade Brestois, dès samedi au stade Geoffroy Guichard. « Ce match contre Brest est-il celui du maintien ? C'est un match contre un concurrent direct et on connaît l'importance de ces matches-là », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, tout en cachant son jeu : « On sait que c'est un match très important, mais je ne veux pas parler de maintien ».

Toutefois, il veut voir son équipe jouer crânement afin de glaner les trois points de la victoire qui les sauveraient de la relégation, avant les 4 dernières journées. « Je veux voir la concentration et les ingrédients que mon groupe va y mettre. C'est ça qui m'intéresse, si on veut espérer le meilleur résultat possible », a demandé Claude Puel.

Trauco, « le match face à Brest, c'est le match du maintien »

Présent en conférence de presse également, Miguel Trauco a été plus direct. Il ne veut pas que l’ ASSE soit sous pression jusqu’à la 38e et dernière journée, avant de connaître son sort. « Je pense que le match face à Brest, c'est le match du maintien », a-t-il déclaré, avant de faire la promesse suivante : « Nous sommes déterminés à jouer ce match pour l’obtenir ». Le défenseur péruvien a fini son intervention par une consigne aux Verts contre le SB29. « C’est une équipe assez forte, surtout offensivement. On va devoir faire attention, ne pas subir, être plus acteurs dans le jeu », a-t-il indiqué. Rappelons que l' ASSE est 13e avec 39 points et le Stade Brestois est 15e avec 37 points.