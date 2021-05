LOSC : Après Nice, Galtier envoie un avertissement à Lens

Publié par Ange A. le 02 mai 2021 à 06:00

Le Lille OSC s’est imposé face à l’OGC Nice samedi (2-0) à Pierre Mauroy. Satisfait de la prestation et de la victoire du LOSC, Christophe Galtier est déjà tourné vers le derby contre le RC Lens.

Le LOSC reprend la 1re place au PSG

Le mano a mano entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain se poursuit. Samedi, le LOSC est repassé devant le PSG en tête du championnat. Ceci grâce à sa victoire (2-0) contre l’OGC Nice à Pierre Mauroy. Des réalisations de Burak Yilmaz (13e) et Zeki Celik (55e) ont permis aux Dogues d’empocher les trois points. Plus tôt en journée, Paris avait dominé le RC Lens (2-1) et occupait provisoirement la place de leader. Entraîneur de Lille, Christophe Galtier a salué la prestation de ses poulains. « Il était important de bien démarrer le match et surtout de ne pas encaisser le premier but […] Il fallait construire cette victoire, ne pas faire n’importe quoi, j’ai trouvé les joueurs appliqués, concentrés et avec beaucoup d’envie de vouloir l’emporter », a indiqué l’entraîneur lillois.

Galtier déjà la tête à Lens

Vainqueur de l’OGC Nice, le Lille OSC enchaîne un cinquième match sans défaite en Ligue 1. Le LOSC va tenter de poursuivre sa série lors de la prochaine journée. Les Dogues jouent gros avec un déplacement à Bollaert contre le RC Lens. Un derby du Nord que Christophe Galtier a déjà dans un coin de sa tête. « Plus que trois matches mais il y en a déjà un vendredi à Lens […] Il y aura de l’enjeu, pour nous de rester premier, pour Lens de décrocher une place européenne. Il ne faut pas penser aux trois derniers matches, juste bien préparer celui de Lens », a confié le technicien lillois après la rencontre. Les Dogues avaient remporté la dernière confrontation contre les Sang et Or (4-0) à Pierre Mauroy. Ils partent donc favoris contre leurs rivaux lensois.