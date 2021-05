LOSC : Ligue 1, Lille domine Nice repasse devant le Paris SG

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 23:00

Le Lille OSC a dominé l’OGC Nice samedi à Pierre-Mauroy (2-0). Suite à ce succès, le LOSC repasse en tête du championnat et se rassure avant son prochain choc.

Burak Yilmaz porte de nouveau le LOSC contre Nice

Après sa victoire renversante à Lyon (2-3), le Lille OSC poursuit son sans-faute en cette fin de saison. Samedi, le LOSC a enchaîné un cinquième match sans défaite en disposant de l’OGC Nice. Le club nordiste a dominé le Gym (2-0) à Pierre Mauroy lors de la 35e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive contre l’Olympique Lyonnais, Burak Yilmaz s’est de nouveau illustré contre les Aiglons. L’attaquant turc a ouvert le score à la 13e minute après une remise de Jonathan David. Contre Nice, le buteur de 35 ans a signé son 13e but de la saison. Yilmaz a été imité en seconde période par son compatriote Zeki Celik (55e). Le latéral lillois a scellé le succès des siens d’une reprise aux abords de la surface niçoise.

Lille leader avant le derby contre Lens

Grâce à ce succès, le Lille OSC repasse devant le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Samedi, le PSG a dominé le RC Lens (2-1) et occupait la première place avant le match du LOSC. Le club nordiste compte un seul point d’avance sur son dauphin. En course pour le titre, les Dogues jouent gros lors de leur prochaine sortie. Ils se déplacent chez le voisin lensois pour le derby du Nord. Les Sang et Or pointent à la 5e place, la dernière qualificative pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Leaders, les hommes de Christophe Galtier partent favoris pour ce choc. Les Lillois l’avaient d’ailleurs largement emporté (4-0) lors de la dernière confrontation entre les deux équipes à Pierre-Mauroy.