Montpellier HSC : Clap de fin pour Der Zakarian au MHSC

Publié par Ange A. le 02 mai 2021 à 22:30

Le Montpellier HSC s’est incliné à domicile dimanche contre l’AS Saint-Étienne. Distancé dans la course à l’Europe, une page va se tourner au terme de la saison au MHSC. Michel Der Zakarian a en effet fait une importante annonce au sujet de son avenir.

Départ officialisé pour Michel Der Zakarian du Montpellier HSC

Le Montpellier Hérault SC n’y arrive plus en championnat. Dimanche, le MSHC s’est incliné (1-2) à La Mosson contre l’AS Saint-Étienne lors de la 35e journée de Ligue 1. Montpellier concède sa deuxième défaite de rang et étend sa série à cinq matchs sans victoire. Huitième au classement, le club gardois ne peut plus décrocher une place en Ligue Europa via le championnat. Pour la saison prochaine, les Pailladins vont d’ailleurs accueillir un nouvel entraîneur. Après la défaite contre l’ASSE, Michel Der Zakarian a confirmé son départ du Montpellier HSC. « D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait », a annoncé le technicien arménien au micro de Canal+.

Une fin en beauté pour Der Zakarian au MHSC ?

Arrivé sur le banc du Montpellier HSC en 2017, Michel Der Zakarian est en fin de contrat. Il ne prolongera donc pas le plaisir sur le banc montpelliérain. Depuis son arrivée, le technicien de 58 ans n’est jamais parvenu à qualifier le MHSC pour une Coupe d’Europe. S’il ne peut plus le faire via le championnat, il peut encore qualifier le club gardois en Ligue Europa via la Coupe de France. Montpellier est en course dans la compétition et doit affronter le PSG en demi-finale. Un niveau qu’il n’avait jamais atteint jusqu’ici dans cette compétition. Il avait déjà atteint ce stade en Coupe de la Ligue lors de sa première saison. À l’époque, il avait été sorti par l’AS Monaco, finaliste malheureux contre Paris. Sur le départ, Michel Der Zakarian a l’occasion d’offrir un titre à Montpellier et de quitter le club par la grande porte.