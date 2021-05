LOSC : Derby contre le RC Lens, José Fonte annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 04 mai 2021 à 00:00

Le LOSC est toujours premier avec un point de plus que son dauphin le PSG, à 3 journées de la fin du championnat. José Fonte et ses coéquipiers ouvrent la 36e journée avec le RC Lens, dès le vendredi 7 mai (21h). Un derby pour lequel le capitaine des Dogues s’est montré très méfiant.

Le capitaine du LOSC s'attend à un match difficile à Lens

Leader de la Ligue 1, le LOSC a encore trois matchs à disputer pour être champion de France 2021. Mais la lutte avec le PSG, l’AS Monaco et l’OL s’annonce âpre, car chacun des quatre clubs peut encore être champion, mathématiquement. Aucun de ces concurrents n’a donc le droit à la défaite, au risque de se faire distancer. José Fonte l’a souligné avant le derby entre le LOSC et le RC Lens au stade Bollaert. « Il n'y a pas de matchs faciles. De plus, il n'y a pas de logique dans le football », a-t-il rappelé d’abord sur TF1 dans Téléfoot, dimanche.

Contrairement aux Lillois en course pour une qualification en Ligue des champions, le Racing Club (5e, 56 points) est, lui, à la lutte avec l’Olympique de Marseille (6e, 56 points) et le Stade Rennais (7e, 54 points) pour une place en Ligue Europa. Les Sang et Or et les Dogues ont donc impérativement besoin de victoire, afin de rester dans leur course respective.

José Fonte, « on va tout faire pour gagner »

Vu l’enjeu de cette rencontre, José Fonte et ses coéquipiers « vont se préparer de la meilleure manière », car selon le Portugais : « le derby contre le RC Lens est important ». « C'est trois points. Il faut se préparer cette semaine, bien s'entraîner avec une organisation, écouter ce que le coach veut […]. On va tout faire pour le gagner », a déclaré le défenseur central du LOSC. Après le RCL, l’équipe de Christophe Galtier affrontera l’ASSE, puis Angers SCO, pour boucler la saison.