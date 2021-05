ASSE : Après Montpellier, Mahdi Camara défie l’OM et le LOSC

Publié par ALEXIS le 04 mai 2021 à 03:00

L’ ASSE a assuré son maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire sur le Montpellier HSC (2-1), dimanche. Mahdi Camara se réjouit du sauvetage et défie l’OM et le LOSC, prochains adversaires des Verts.

ASSE : Mahdi Camara, « on ne va pas relâcher »

Avec 42 points au compteur en 35 journées de championnat, l’ ASSE est à l’abri et ne peut plus descendre en Ligue 2, après avoir été longtemps menacée de relégation. Lors de ses trois derniers matchs, les Stéphanois affronteront respectivement l’Olympique de Marseille (6e), Lille OSC (1er) et le Dijon FCO (dernier et relégué). Les Marseillais sont candidats pour une place en Ligue Europa, tandis que les Lillois jouent le titre de champion 2021. Face à ces deux gros calibres en course pour l’Europe, l’AS Saint-Étienne ne lâchera rien, selon la promesse de Mahdi Camara sur la télévision du club ligérien. « On est très heureux d'avoir gagné à Montpellier. Ça fait du bien, mais la saison n'est pas finie. On ne va pas relâcher nos efforts. On ne lâchera pas », a-t-il prévenu.

Objectif des Verts ? Bien finir la saison

Le milieu de terrain de l’ ASSE a été décisif lors du match gagné sur le terrain des Pailladins au stade de la Mosson en offrant la passe décisive à Mathieu Debuchy sur l’action du but de la victoire (2-1, 50e). « Je suis très content […]. Maintenant, on va essayer de continuer de prendre du plaisir. On a envie de bien la finir », s’est réjoui Mahdi Camara. Cette saison, le natif de Martigues a joué 34 matchs de Ligue 1 sur 35. Il est le joueur stéphanois le plus utilisé par Claude Puel. Il a marqué 3 buts et offert 2 passes décisives.