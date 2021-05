OM Mercato : Jérémie Boga enfin de retour à Marseille ?

Publié par ALEXIS le 04 mai 2021 à 04:00

Cible de longue date de l’ OM, Jérémie Boga devrait quitter Sassuolo à l’issue de la saison, à un an de la fin de son contrat. Va-t-il enfin jouer pour le club phocéen dont il rêve depuis son enfance ?

OM : Jérémie Boga sur le point de quitter Sassuolo

Annoncé un temps dans le viseur de l’ OM, Jérémie Boga n’a plus qu’un an de contrat à Sassuolo et devrait faire l’objet d’un transfert pendant le prochain mercato estival, car il ne lui restera plus qu’une saison pour être libre de tout engagement avec le club de Serie A. Calcio Mercato confirme la tendance ce lundi et n’écarte pas un possible retour de l’ailier Franco-Ivoirien en Ligue 1. Le nom de ce dernier a toujours été associé à l’Olympique de Marseille, mais sans suite. Quant au joueur de 24 ans, il n’a jamais caché son désir de porter le maillot de Marseille, sa ville natale. Il avait confié à L’Équipe, « son rêve depuis tout petit » de jouer à l’ OM. « Pourquoi pas un jour », avait-il lâché dans le quotidien sportif, l’été dernier.

Après une saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais

Formé à l’ASPTT de Marseille (2003-2009), Jérémie Boga avait rejoint Chelsea pour y poursuivre sa formation, alors que l' OM le lorgnait déjà. Après neuf ans (2009-2018) chez les Blues, il avait fait l’objet d’un transfert de Chelsea à Sassuolo en juillet 2018, pour 10 M€. Il s’est engagé avec le club transalpin jusqu’en juin 2022. Avant de débarquer en Italie, l'International ivoirien avait été prêté au Stade Rennais lors de la saison 2015-2016. Il avait disputé 31 matchs avec le club breton, dont 27 en Ligue 1. Il a aussi porté les couleurs de Grenade en Liga (2016-2017) et de Birmingham City en Championship (2017-2018) sous la forme de prêt, de Chelsea. Selon l’estimation de Transfermarkt, le natif de Marseille vaut 22 M€ sur le marché des transferts.