PSG : Verratti lance un défi personnel à De Bruyne de Man City

Publié par JEAN-LUC D le 04 mai 2021 à 12:42

Présent en conférence de presse lundi après-midi, Marco Verratti s’est prononcé sur la demi-finale retour de Ligue des Champions qui opposera Manchester City au PSG. Le milieu de terrain italien a surtout évoqué la bataille personnelle qu'il va livrer avec Kevin De Bruyne, le milieu belge des Citizens.

PSG : Verratti veut museler De Bruyne

Battus à l’aller au Parc des Princes, mercredi dernier (1-2), Marco Verratti et le Paris Saint-Germain espèrent renverser la vapeur ce soir à l’Etihad Stadium face à Manchester City. L’international italien de 28 ans sait qu’il faudra déjà gagner la bataille du milieu de terrain contre Kevin De Bruyne, le maître à jouer de l’équipe de Pep Guardiola. Le protégé de l' entraîneur Mauricio Pochettino en est tellement conscient qu’il promet tout mettre en œuvre pour compliquer la tâche au vice-champion du monde.

« Comment contenir De Bruyne ? Kevin De Bruyne est un joueur fantastique et très fort. On a déjà joué contre de très grands joueurs. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut rencontrer les meilleurs. Mais il n’y a pas seulement que De Bruyne à Manchester City, il y a plein d’autres bons joueurs. Il faut jouer ensemble, être onze guerriers sur le terrain, être sur chaque ballon avec l’équipe. On va chercher à rendre le match difficile à Kevin De Bruyne », a déclaré Verratti devant les journalistes.

Pour espérer disputer sa deuxième finale consécutive de l' Uefa Ligue des champions, le PSG doit l’emporter par 2 buts d’écarts sur le terrain des Mancuniens. Justement, Verratti croit savoir comment y parvenir.

Verratti et les clés de la victoire à Manchester

Surpris à domicile, le Paris Saint-Germain a encore son destin entre les mains. Une victoire sur le terrain du tout nouveau champion d’Angleterre n’est pas impossible, selon le coéquipier de Neymar, même s’il s’attend à une partie compliquée face aux Skyblues. « Ce qu'on doit faire pour se qualifier ? Prier Dieu (rires). Nous ne sommes pas des Aliens. Il y a des moments où on va souffrir », a lancé l’ami de Marquinhos.

Poursuivant, l’ancien joueur de Pescara a expliqué que l’équipe parisienne devra montrer de la force mentale parce qu’elle « joue contre l'une des meilleures équipes du monde. »

Pour Verratti, Mbappé, Neymar et les autres attaquants devront « profiter des temps forts pour marquer des buts. » Après avoir éliminé le Barça en huitième de finale, le Bayern en quart, le PSG a les armes nécessaires pour battre Man City et accéder en finale. « Contre le Bayern, on a souffert jusqu'à la dernière minute, contre Barcelone aussi, c'est normal. On est prêts à tout pour rejoindre la finale demain », rassure Verratti. Rendez-vous ce mardi à 21 heures à l’Etihad Stadium.