OL Mercato : 15M€, Juninho tente un coup retentissant au Real

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 23:00

À la lutte pour une place en Ligue des Champions, l’ OL rêve d’une grande équipe pour la saison prochaine et Juninho s’active déjà dans ce sens. Le directeur sportif du club lyonnais serait même sur un gros coup du côté du Real Madrid.

Juninho veut recruter un nouveau défenseur

Après la récente prolongation de Marcelo Guedes jusqu’en juin 2023 et celle à venir de Jason Denayer, l’Olympique Lyonnais affiche déjà ses intentions pour la saison prochaine : disposer d’une défense expérimentée. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, Juninho multiplie ainsi les pistes afin de débusquer de belles affaires pour renforcer ce secteur de jeu de l’équipe rhodanienne. Si plusieurs noms ont déjà été associés aux Gones, Jean-Michel Aulas et son directeur sportif ont les yeux tournés vers l’effectif de Zinedine Zidane au Real Madrid selon les informations en provenance d’Espagne. Le patron du recrutement de l’OL est même passé à l’action dans ce dossier.

Un cadre du vestiaire du Real Madrid à l’ OL ?

Prêté par l'Olympique Lyonnais à Fulham cette saison, Joachim Andersen ne va pas revenir au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas et Juninho ont tranché et le défenseur central danois va être placé sur le marché à la fin de la saison. Revenu à son meilleur niveau depuis son arrivée en Angleterre, le joueur de 24 ans attire de nombreux pensionnaires de la Premier League. Désormais indiscutable à Fulham où il a disputé de 25 matches et inscrit 1 but, l’international danois intéresse Manchester United, Tottenham et Leicester.

Une approche « très sérieuse » a même été réalisée par l'un de ces clubs selon des informations du Telegraph. L’Olympique Lyonnais cherche donc un nouveau joueur pour renforcer sa défense. L’actuel 4e du championnat français pourrait trouver son bonheur au Real Madrid. En effet, d’après les renseignements relayés par le média espagnol Don Balon, Juninho est entré en contact avec le latéral gauche des Merengues, Marcelo, pour évoquer un transfert cet été. Désormais relégué sur le banc par Zidane, l’international brésilien de 32 ans pourrait envisager un départ et Lyon voudrait en profiter.

Surtout que Florentino Pérez lui chercherait déjà un nouveau point de chute contre une enveloppe comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Marcelo pourrait sérieusement envisager l’option lyonnaise si les hommes de Rudi Garcia parviennent à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Affaire à suivre…