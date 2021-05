RC Lens Mercato : Annonce surprise d'un crack sur son futur

Publié par ALEXIS le 05 mai 2021 à 17:40

Recrue estivale du RC Lens, Seko Fofana est satisfait de la saison qu’il fait avec le club promu en Ligue 1. Mais parallèlement, il songe à son avenir et se voit dans un top club loin du RCL.

RC Lens : Seko Fofana vise « un top club européen »

Seko Fofana et le RC Lens sont 5es de Ligue 1 et pourraient décrocher une place qualificative en Ligue Europa pour la saison prochaine. À 3 journées de la fin du championnat, les Lensois sont 5es devant l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Interrogé par So Foot sur son futur au Racing Club, le milieu de terrain ne souhaite pas faire de vieux os dans le Nord. Il rêve de rejoindre un grand club qui joue la Ligue des Champions. Il est donc disposé à quitter les Sang et Or en cas de proposition intéressante.

« J’aimerais retrouver un top club européen », a répondu l’Ivoirien, à la question sur son avenir dans 5 ans. « Mon objectif est de bien faire mon travail, de me donner à fond. Si ces choses-là doivent arriver, elles arriveront », a-t-il expliqué ensuite. Seko Fofana n’a aucun « doute sur niveau pour jouer la Ligue des champions actuellement ». Cependant, il ne fait pas de ce rêve une fixation bien qu'il soit clairement intéressé par les soirées Uefa Champions League. « Je ne me prends pas la tête… Là, je suis vraiment bien au RC Lens », a-t-il précisé pour finir.

Le milieu de terrain s'est imposé au RCL

Seko Fofana a été transféré de l’Udinese au RCL en août 2020. Sa signature a été actée contre un montant de 8,5 M€ hors bonus. Depuis son arrivée dans le Pas-de-Calais, il a disputé 27 matchs de championnat Ligue 1 et 2 en coupe de France, soit 29 matchs joués toutes compétitions confondues, pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées.

Débarqué d'Italie, le natif de Paris s'est imposé au sein de l'équipe de Franck Haise sans souci d'adaptation. Le contrat du joueur de 26 ans au RCL va jusqu’en juin 2024. Quant à sa valeur marchande, elle est estimée à 10 M€.