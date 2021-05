LOSC : Derby, Kakuta veut briser le rêve du rival du RC Lens

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 02:30

Le derby entre le RC Lens et le LOSC est prévu ce vendredi (21h), au stade Bollaert, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. À 48 heures du choc entre les deux clubs nordistes, Gaël Kakuta a fait une déclaration fracassante à l’encontre du rival des Lensois.

LOSC : Kakuta rêve de « priver Lille du titre »

Le Racing Club de Lens et le LOSC présente un gros enjeu pour les deux équipes. Les Sang et Or sont en course pour une place en Ligue Europa, tandis que les Dogues jouent le titre de champion ou à défaut une place en Ligue des Champions. Attention donc au perdant dans cette confrontation régionale. Dans le camp du Racing Club, c’est Gaël Kakuta qui a lancé le derby. Il veut empêcher Lille OSC d'être champion. « Tout le monde connaît la rivalité […]. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi », a déclaré le meneur de jeu du RCL mercredi en conférence de presse.

Il est même allé plus loin dans la rivalité avec le LOSC. « Je préfère que le PSG soit champion », a-t-il glissé. Rappelons que Gaël Kakuta est né à Lille, mais a été formé à Lens. Il avait rejoint l’académie des Artésiens en 1999 alors qu’il n’avait que 8 ans. « Je suis arrivé très tôt à Lens, je me considère comme né ici. Je n'ai pas vécu grand-chose à Lille », a-t-il expliqué.

Lillois et Lensois dans 2 mini championnats

À noter que les Lillois (leader avec 76 points) sont en course avec le Paris Saint-Germain (75 points), l’AS Monaco (71 points) et l’OL (70 points) pour les trois places sur le podium. Quant au Racing Club (5e avec 56 points), il est à la lutte avec l’Olympique de Marseille (6e avec 56 points) et le Stade Rennais (7e avec 54 points). Cela à 3 journées de la fin de la saison. Il faut souligner que le LOSC et RC Lens s'affrontent certes directement, mais ils sont dans deux différents ''mini championnats''.