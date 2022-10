RC Lens Mercato : Un cadre du RCL annoncé en renfort à Amiens

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2022 à 04:15

N’ayant plus la confiance de l’entraineur du RC Lens, un cadre serait sur le point de quitter le Nord pour rejoindre Amiens, son ancien club, en Ligue 2.

RC Lens Mercato : Gaël Kakuta proche d'un retour à Amiens SC

Après une première saison (2020-2021) réussie au RC Lens, couronnée par des performances remarquables (11 buts et 5 passes décisives en 35 matchs disputés), Gaël Kakuta a fait un moins bon exercice (en 2021-2022), en raison de pépins physiques à répétitions. Cette saison (2022-2023), il ne fait plus partie du Onze de départ de Franck Haise. Il n’est pas parmi les premiers choix de l’entraineur du RCL qui lui préfère le jeune Pereira Da Costa (21 ans). Relégué au statut de remplaçant, le meneur de jeu de 31 ans n’a fait que deux brèves apparitions en Ligue 1 cette saison, pour seulement 20 minutes de jeu cumulées. Mécontent, évidemment, de son temps de jeu, le Congolais serait prêt à faire ses valises pour quitter le Racing Club dans les prochains jours.

Selon les informations de France Bleu, le RC Lens et Amiens SC ont trouvé un accord pour le retour de Gaël Kakuta en Picardie. Le club amiénois est en effet 2e de Ligue 2 après 10 journées et est enclin à accueillir le N°10 des Sang et Or, comme Joker, d’après la source. Quant à L'Équipe, il confirme qu'un contrat de 4 ans (jusqu'en juin 2026) l'attend à Amiens. Le contrat inclut aussi une clause de reconversion du joueur formé à la Gaillette, au sein du club picard d'après le quotidien sportif.

L'expérience de Gaël Kakuta, un plus pour les Amienois !

Gaël Kakuta avait quitté Amiens SC pour rejoindre le RC Lens promu en Ligue 1, à l’été 2020, d’abord sous la forme d’un prêt. Après une année satisfaisante, le club Artois l’a transféré définitivement pour un montant de 5 M€. Mais au bout d’une saison pleine sous le maillot lensois, le natif de Lille va faire son retour à Amiens SC, un club dont il a défendu les couleurs en 2017-2018 et 2019-2020. Les Amiénois gardent d’ailleurs de bons souvenirs de son passage en Picardie où il avait marqué 8 buts et offert 11 passes décisives en 62 matchs joués. Grâce à son expérience du haut niveau, Gaël Kakuta pourrait sans doute apporter un plus à l'équipe de Philippe Hinschberger, candidate déclarée à la montée en Ligue 1.