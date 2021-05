OM Mercato : Une prolongation imminente à Marseille

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 12:00

En fin de contrat à l' OM en juin 2021, un joueur-cadre de l’équipe marseillaise va prolonger son aventure sur la Canebière selon les informations de L’Équipe.

OM : Jordan Amavi prolongé de 3 ou 4 ans ?

Plusieurs dossiers chauds attendent l’ OM lors du prochain mercato estival. Les joueurs prêtés, ceux en fin de contrat et les renforts espérés par le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. L’un des dossiers concernant Jordan Amavi (27 ans) devrait connaître un dénouement dans les prochains jours. D’après les informations du quotidien sportif, il va prolonger son contrat de trois ou quatre saisons à l’Olympique de Marseille. « Les discussions entamées l'été dernier avec le président Pablo Longoria sont en passe d'aboutir dans les prochaines heures », a confirmé la source. Cette dernière se montre même plus précise sur cette possible signature, en indiquant que l’officialisation de la prolongation du bail du défenseur « devrait avoir lieu en fin de semaine ».

Un joueur-cadre de l'Olympique de Marseille

Prêté dans un premier temps (2017-2018), puis transféré définitivement d’Aston Villa à l’ OM en juillet 2018, Jordan Amavi fait partie des joueurs importants des Olympiens. Au fil des saisons, il est devenu un joueur-cadre du vestiaire du club phocéen. En trois saisons, il a disputé 121 matchs sous le maillot Blanc et Bleu et a marqué 3 buts pour 10 passes décisives délivrées. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse depuis décembre 2020, il a peu joué lors de l’exercice actuel. Soit seulement 11 matchs en Ligue 1 après 35 journées de championnat. Pour rappel, le transfert de l’arrière gauche des Villans avait coûté 10 M€ à l' OM. Trois ans plus tard, la cote de Jordan Amavi est toujours estimée au même montant.