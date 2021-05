OL Mercato : Barça, PSG, ça se confirme pour Memphis Depay

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 17:15

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay serait dans les petits papiers du PSG et du Barça. Et aux dernières nouvelles, l’attaquant néerlandais serait proche de trouver sa future destination.

Le PSG devancé dans le dossier Memphis Depay ?

« Suis-je inquiet ? Non, je connais bien Memphis et il a une mentalité de chef : il ne se laissera pas distraire par les rumeurs du marché. C'est un grand avant-centre et c'est le capitaine de Lyon. Je le vois bien travailler pour n'importe quel grand club : Inter, Juventus, Barcelone... Il décidera, puis nous irons le suivre dans l'équipe qu'il choisira », a déclaré le sélectionneur néerlandais Frank De Boer dans des propos rapportés par Calciomercato.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Memphis Depay n’a pas prolongé avec l’Olympique Lyonnais et s’apprête donc à rejoindre une nouvelle équipe. Intéressé par le profil de l’ancien ailier de Manchester United, le Paris Saint-Germain lui déjà transmis une offre ferme avec un salaire représentant le double de ce qu’il perçoit actuellement à Lyon.

Selon les informations du média espagnol TodoFichajes, « le PSG négocie avec le footballeur de l'Olympique Lyonnais. Le champion de France veut renforcer son attaque et Memphis Depay est l'un des joueurs que la direction sportive parisienne aime le plus. Le PSG espère conserver Mbappé cet été, mais la signature de Memphis Depay ne serait en aucun cas conditionnée au départ du joueur français, comme cela a été dit à plusieurs reprises. »

Sauf qu’aux dernières nouvelles, le protégé du président Jean-Michel Aulas se dirigerait tout droit vers le club catalan. L’affaire serait même d’ores et déjà bouclée.

Indice ou coïncidence ?

D’après Mundo Deportivo, qui en a même fait sa Une mardi, Memphis Depay a commencé à se chercher un logement à Barcelone. Le média catalan explique que le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais a fait un bref séjour à Barcelone la semaine dernière pour visiter plusieurs maisons dans les quartiers résidentiels de Barcelone. Annoncé dans les plans du Barça pour venir prendre la place d’un Martin Braithwaite dont Ronald Koeman ne veut plus, le milieu offensif lyonnais de 27 ans pourrait donc rejoindre les Blaugranas cet été.

Sauf si le PSG réussit à inverser la tendance dans ce dossier.